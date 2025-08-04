Издание TWZ опубликовало интервью с Деборой Фэйрламб, соучредителем американского фонда Green Flag Ventures, инвестирующего в компании по разработке БПЛА и средств борьбы с ними, навигационных и других технологий, в том числе украинские. Ключевой тезис Фэйрламб заключается в том, что США и союзники по НАТО не извлекают уроков из инноваций на украинском поле боя или игнорируют их

● Ситуация [с «Шахедами] кардинально изменилась около трёх месяцев назад, это связано как с внутренними изменениями, так и с их дальностью полёта, высотой, их способностью летать более скоординированно, а также массовым производством. До этого их было довольно легко сбивать из пулемётов, но теперь это практически невозможно, потому что высота, на которой они летают , превышает дальность стрельбы из любого оружия, и именно это вызывает необходимость в перехватчиках другого типа

● Мы инвестировали в компанию Swarmer, которая занимается разработкой автономных и роевых систем. Принцип работы Swarmer и ряда других компонентных систем – особенно когда речь идёт о навигации и возможности полётов в зонах с очень сильным противодействием РЭБ и блокировкой GPS – заключается в том, что они в значительной степени основаны на ПО. Но все они имеют своего рода аппаратный плагин или промежуточное ПО, которое, по сути, позволяет интегрировать эти системы в корпуса дронов любого производителя. Это своего рода система «подключи и работай»

● Когда вы говорите о возможностях роевой системы на поле боя, вы должны исходить из того, что GPS-соединение и радиосвязь ограничены или отсутствует вовсе, система работает автономно. Один оператор управляет несколькими дронами. Это сейчас используется, но я не могу назвать конкретные дроны и цифры

В настоящее время Swarmer использует на поле боя свой продукт, который позволяет одному оператору управлять одновременно десятками дронов, находящихся в воздухе

● Одна из проблем, с которой столкнулась Украина, заключается в том, что многие готовые системы по прибытию в Украину уже «закрыты». Они не разрабатывались в среде, которая позволяла бы быстро вносить изменения. Поэтому многие системы, которые привозят извне, не работают. И дело не в том, что это плохая технология сама по себе. Просто дело в том, что для большинства людей совершенно невообразимо строить что-то в условиях РЭБ и отсутствия связи

● Процитированные Фэйрламб слова украинского комбата о скорости внедрения инноваций на поле боя:

«Знаете, в 2022 если что-то появлялось, это могло продержаться около 7 мес, прежде чем появлялась новая технология или нам приходилось что-то менять, потому что русские что-то делали. В 2023 это занимало от 5 до 6 мес. Нам нужно было заменить оборудование и внести существенные изменения». В 2024 это занимало около 4 мес, может быть, 3,5. В первой половине 2025 мы всё меняем [быстрее]. Теперь это занимает от 1 до 1,5 месяцев».

Джерело: facebook.com/annopolsky

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