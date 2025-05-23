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Скільки будинків хочуть відновити у Харкові цього року, повідомив Терехов

Скільки будинків хочуть відновити у Харкові цього року, повідомив Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що з початку повномасштабного вторгнення у місті пошкоджені понад 12 тисяч будівель.

Про це повідомляє Харківська міськрада із посиланням на інтерв’ю «Українському радіо. Харків».

Серед пошкоджених будівель – житлові багатоповерхівки, приватні будинки, офіси, заклади освіти та культури, об’єкти критичної інфраструктури.

Пріоритетом у відновленні для міської влади залишається житловий фонд, заявив мер. Загалом цього року планують відновити близько 200 будинків.

«Жоден район міста, на жаль, не залишився без руйнувань внаслідок ворожої агресії. Так, є дефіцит у місцевому бюджеті. Так, є необхідність підтримувати наших військових, що ми постійно й робимо. Але і в таких умовах намагаємося відбудовувати місто. Завдяки зусиллям міської влади за підтримки уряду та міжнародних партнерів нам уже вдалося відновити чимало об’єктів, і ми будемо продовжувати цю роботу», – зазначив Ігор Терехов.

Джерело: objectiv.tv

Автор: Оксана Якушко

Новости портала «Весь Харьков»

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