Сьогодні найбільший об’єм титану у Європі — в Україні. Найбільша кількість урану — в Україні

Це — мільярди, трильйони грошей. Ми будемо щасливі заробляти з тими, хто це захищає, — президент Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю агентству Reuters.

"Ось чому ми говоримо із США: "Заводьте бізнес, будь ласка. Займаймося видобутком, переробкою. Нумо заробляти гроші разом", — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що йдеться винятково про партнерство, а не про передачу ресурсів, навіть стратегічним партнерам.

"Це безпека західного світу, Європейського континенту. Що все це не дістанеться цим злодіям, росії плюс їхнім союзникам. (…) Тому що шлях путіна зрозумілий", — додав він.

**Дональд Трамп пропонує Україні обміняти рідкісноземельні метали та природні ресурси на зброю.

Джерело: https://t.me/znua_live/188955

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