Состояние боевой тактической авиации ВКС рф на конец 2025 года.

Су-24

Общее количество: около 130

Боеспособное состояние: менее 80

Су-25

Общее количество: около 160

Боеспособное состояние: менее 90

Су-27

Общее количество: около 100

Боеспособное состояние: менее 60

Су-30

Общее количество: около 100

Боеспособное состояние: менее 85

Су-34

Общее количество: около 110

Боеспособное состояние: менее 90

Су-35

Общее количество: около 120

Боеспособное состояние: менее 100

Су-57

Общее количество: 19

Боеспособное состояние: 5

МиГ-29

Общее количество: около 85

Боеспособное состояние: менее 60

МиГ-31

Общее количество: около 130

Боеспособное состояние: менее 70

Джерело: https://t.me/zloyodessit/26092

Новости портала «Весь Харьков»

