Состояние боевой тактической авиации ВКС рф на конец 2025 года.
Су-24
Общее количество: около 130
Боеспособное состояние: менее 80
Су-25
Общее количество: около 160
Боеспособное состояние: менее 90
Су-27
Общее количество: около 100
Боеспособное состояние: менее 60
Су-30
Общее количество: около 100
Боеспособное состояние: менее 85
Су-34
Общее количество: около 110
Боеспособное состояние: менее 90
Су-35
Общее количество: около 120
Боеспособное состояние: менее 100
Су-57
Общее количество: 19
Боеспособное состояние: 5
МиГ-29
Общее количество: около 85
Боеспособное состояние: менее 60
МиГ-31
Общее количество: около 130
Боеспособное состояние: менее 70
Джерело: https://t.me/zloyodessit/26092