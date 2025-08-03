Справжня історія Івана Сусаніна

Чи знали ви, що славнозвісна історія Івана Сусаніна, та, яка про героїчне заведення у ліс і подальше знищення польського ДРГ часів Смути – насправді відбулася з українцем, і рятував він зовсім не царя, а козацьке військо гетьмана Хмельницького?

Ні, це не якась пришелепкувата фантазія, а переконливий висновок, зроблений українським істориком Миколою Костомаровим іще в середині ХІХ століття. Саме про це - наш сюжет, який ми от-от виклали на Культуртригері:

Джерело: https://t.me/culturetrigger/2157

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