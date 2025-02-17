США і білорусь готують «велику угоду», за умовами якої американська влада послабить санкції щодо Мінська, а лукашенка звільнить «безліч політв'язнів» — The New York Times

Повідомляється, що вперше за дуже довгий час, високопоставлений американський дипломат "непомітно" відвідав білорусь, переїхавши на автомобілі через кордон для зустрічі із самопроголошеним президентом лукашенкою і головою його служби безпеки КДБ.

Це була перша зустріч диктатора з високопоставленим чиновником Державного департаменту за останні п'ять років і початок того, що може мати дуже важливі наслідки для розморожування заморожених відносин між США і найближчим союзником росії.

Негласний візит американців до Мінська в середу відбувся наступного дня після того, як Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з путіним. Обидві події свідчать про відхід Вашингтона від багаторічної політики ізоляції лідерів, які перебувають у немилості Заходу через їхню репресивну політику та війну в Україні.

Після переговорів з лукашенкою заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт і ще двоє американських чиновників поїхали в село біля кордону з Литвою. Там, завдяки люб'язності білоруського КДБ, троє ув'язнених — американець і двоє білоруських політв'язнів — чекали, коли їх заберуть.

З настанням темряви американці і звільнені в'язні повернулися через кордон до Вільнюса. Виступаючи перед посольством США в середу ввечері, Сміт привітав успішне завершення того, що він назвав «спецоперацією», назвавши звільнення в'язнів «величезною перемогою і відповіддю на програму президента Трампа “Мир через силу”.

Наступним кроком, сказав Сміт на зустрічі західних дипломатів у четвер, є можлива "велика угода", за якою лукашенка звільнить велику кількість політичних в'язнів, "у тому числі відомих". В обмін на це США послаблять санкції щодо білоруських банків та експорту калію, ключового інгредієнта добрив, основним виробником яких є білорусь.

білорусь, яка зазвичай зловтішається з будь-яких ознак того, що вона виходить зі стану ізоляції, також здебільшого мовчала, хоча ведучий державного телебачення Ігор Тур вніс нотку таємничості, припустивши, що "Сміт не був справжнім лідером американської делегації, і що в зустрічі також брав участь більш високопоставлений чиновник".

Зазначається, що Сміт також керував американо-білоруською політикою за часів адміністрації Байдена і минулого року розпочав попередні дискусії з союзниками США щодо послаблення санкцій, але до цього тижня він жодного разу не приїжджав до Мінська, щоб зустрітися з лукашенкою.

За словами дипломата, головною метою США є "забезпечення свободи для більшої кількості політичних в'язнів".

"Він сказав, що запитав лукашенку, чи готовий той знизити рівень репресій, і отримав запевнення, що він готовий. Інша важлива мета, сказав Сміт дипломатам, полягає в тому, щоб "дати лукашенці трохи простору для дихання за межами орбіти впливу росії", — пише NYT.

Пьотр Кравчик, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Польщі, який працював з першою адміністрацією Трампа над послабленням російського впливу на білорусь, сказав, що білорусь є "частиною ширшого американського підходу до росії".

Артьом Шрайбман, аналітик у вигнанні, сказав, що зараз велике питання полягає в тому, як кремль відреагує на будь-яке зближення між білоруссю і Заходом. За його словами, багато російських чиновників "швидше за все, запанікують від такої перспективи, але для білорусі не існує швидкого або легкого способу дистанціюватися від рф, враховуючи економічне домінування москви над країною".

Він додав, що малоймовірно, що президент Трамп "має якийсь особливий інтерес, розуміння або план щодо білорусі". Незважаючи на це, за його словами, "фактор Трампа, безумовно, створює певний імпульс, оскільки всі, включаючи лукашенку, намагаються справити враження на президента США і конкурувати за його увагу".

Джерело: https://t.me/znua_live/189916

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