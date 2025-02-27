США можуть знову відкрити фінансування економічної та безпекової допомоги

Державний департамент США складає список додаткових винятків із заморожування зовнішньої допомоги Україні, які можуть надати країні доступ до певної економічної та безпекової допомоги, що наразі призупинена — Politico.

За словами неназваного чиновника Держдепартаменту, а також згідно з документом, отриманим газетою, ці винятки виходять за рамки тих, які держсекретар Марко Рубіо дозволив надавати по всьому світу для «життєво необхідної» допомоги, зокрема фінансування таких програм, як розмінування і боротьба з наркотиками.

На практичному рівні немає впевненості, що додаткова допомога Україні дійде до Києва, навіть з урахуванням нових винятків, зважаючи на те, що вже затверджені винятки для гуманітарної допомоги були значною мірою заблоковані.

Але з політичної точки зору зусилля щодо розширення винятків для України натякають на розбіжності всередині команди Трампа щодо того, як поводитися з Києвом.

Деякі помічники Трампа, зокрема Кіт Келлог і Рубіо, були більш критично налаштовані щодо росії, ніж сам президент США, хоча й обережно або в приватних розмовах, зазначає Politico.

Державний департамент обійшов питання про те, чи були надані нові винятки для України, заявивши у своїй заяві, що «програми, які служать інтересам нашої країни, будуть продовжені. Однак програми, які не відповідають нашим національним інтересам, не будуть продовжені».

Речники Державного департаменту та Ради національної безпеки не відповіли на прохання прокоментувати, чи обговорюються додаткові винятки для України.

Згідно з документом, плани щодо винятків датуються щонайменше кінцем січня, через кілька днів після того, як адміністрація Трампа запровадила масштабне заморожування іноземної допомоги. Винятки, запропоновані в документі, охоплювали програми, починаючи від загальної економічної підтримки і закінчуючи знешкодженням наземних мін, контролем над наркотиками і програмами в галузі охорони здоров'я.

Запропоновані винятки також стосуються рахунків, які контролюють фінансування на підтримку демократичних інститутів і громадянського суспільства в Україні, що називаються внутрішніми ініціативами перехідного періоду і так званою допомогою Європі, Євразії та Центральній Азії, або фондами AEECA.

Згідно з документом, винятки не будуть дозволені для програм, які заохочують різноманітність, рівність та інклюзивність, або DEI.

Державний департамент вимагає, щоб кожна програма подавала індивідуальний кейс, який доводить, що вона відповідає критеріям винятку. За словами помічника конгресмена, який побажав залишитися анонімним, навіть коли винятки надаються, платіжні системи залишаються вимкненими, і гроші не потрапляють до гуманітарних організацій.

Провідний член Сенатського комітету з міжнародних відносин, сенатор Джин Шахін (штат Нью-Гемпшир) звернулася до Рубіо з проханням визначити пріоритетність винятків, які дозволяють надходити допомозі в Україну. Вона сказала, що під час нещодавнього візиту до України та Польщі вона на власні очі бачила, як замороження американської допомоги шкодить українцям.

Джерело: https://t.me/znua_live/191178

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