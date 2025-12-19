Держава
Сегодня 10:17
США поставлять Тайваню рекордний пакет озброєнь на $11 мільярдів — Reuters.

США поставлять Тайваню рекордний пакет озброєнь на $11 мільярдів — Reuters.

У пакет увійшли системи HIMARS, гаубиці, ПТРК Javelin, баражуючі боєприпаси Altius та запчастини для іншого обладнання.

Це другий пакет для Тайваню після повернення президента Дональда Трампа у Білий дім.

Оголошення про продаж озброєнь з’явилося на тлі посилення військового та дипломатичного тиску Пекіна на самоврядний острів.

«Сполучені Штати продовжують допомагати Тайваню підтримувати достатні можливості для самооборони та швидкого створення потужної сили стримування і використання переваг асиметричної війни, що є основою для підтримання миру та стабільності в регіоні», — йдеться у заяві Пентагона.

Тепер пакет має схвалити Конгрес, де Тайвань має широку міжпартійну підтримку.

Речниця офісу президента Тайваню Карен Куо подякувала США:

«Наша країна продовжуватиме просувати оборонні реформи, зміцнювати обороноздатність всього суспільства, демонструвати нашу рішучість захищати себе та захищати мир за допомогою сили».

Тим часом Китай очікувано виступив з різкою критикою американської допомоги Тайваню.

«Допомагаючи «незалежності Тайваню» зброєю, американська сторона лише накликає на себе вогонь; використання Тайваню для стримування Китаю цілковито приречене на провал», – заявив речник МЗС Китаю Го Цзякунь.

Американські чиновники розповіли Reuters , що США планують збільшити продаж зброї Тайбею до рівня, що перевищує показники першого терміну Трампа, в рамках зусиль із стримування Китаю.

В оприлюдненій на початку місяця Стратегії національної безпеки США зазначено, що Вашингтон планує стримати конфлікт навколо Тайваню шляхом «збереження військової переваги» над Китаєм у регіоні, що було позитивно сприйнято в Тайбеї.

