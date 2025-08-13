США приймають правила щодо підводних кабелів для вирішення проблеми безпеки Китаю

Федеральна комісія зі зв'язку у четвер схвалила нові правила для прискорення розгортання та забезпечення безпеки підводних кабелів передачі даних, посилаючись на зростання загроз з боку Китаю та інших іноземних супротивників.

Цей крок спрямований на зміцнення лідерства США у сфері штучного інтелекту та технологій наступного покоління, зосередившись на величезній глобальній мережі підводних кабелів, які переносять близько 99% світового інтернет-трафіку та щодня підтримують фінансові транзакції на суму понад 10 трильйонів доларів.

Ці підводні мережі, які здавна були критично важливими для глобальних комунікацій, дедалі частіше розглядаються як стратегічні активи, вразливі до саботажу та шпигунства.

«Ми не лише хочемо розпочати розгортання нових підводних кабелів, ми хочемо переконатися, що ці кабелі безпечні», – заявив голова Федеральної комісії зв’язку ( FCC) Брендан Карр . «В останні роки ми спостерігали, як інфраструктура підводних кабелів перебуває під загрозою з боку іноземних супротивників, таких як Китай».

Нові правила спрощують процес ліцензування кабельного телебачення, посилюють вимоги безпеки та обмежують участь іноземних організацій, які вважаються такими, що становлять загрозу національній безпеці.

Деякі заявки на ліцензії від компаній, контрольованих урядами - ворожими сторонами, тепер будуть підпадати під презумпцію відмови, що означає, що їх навряд чи буде схвалено, якщо заявники не зможуть довести, що проєкт не становить загрози національній безпеці США. Також знадобляться додаткові заходи кібербезпеки та фізичної безпеки для кабелів, що приземляються на узбережжі США.

Ці зміни є частиною ширших зусиль США щодо зменшення ролі Китаю в чутливих технологіях. Підводні кабелі, що простягаються на понад 1,4 мільйона кілометрів (870 000 миль) по всьому світу, часто пошкоджуються внаслідок стихійних лих або діяльності людини, наприклад, через зняття якорів суден.

«Підводні кабелі надзвичайно вразливі до шпигунства, саботажу та стеження», – попередила комісар Федеральної комісії зі зв’язку Олівія Трасті у своїй заяві . «Наші глобальні супротивники це розуміють».

Вона додала, що хоча Китай швидко розширює свої інвестиції в підводну інфраструктуру, російські військові продемонстрували, що можуть відстежувати та картографувати кабельні маршрути. «Ці тенденції не можна ігнорувати, тому сьогоднішнє замовлення таке важливе», – сказала вона.

Джерело: internetua.com

