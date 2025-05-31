США пропонують 60-денне припинення вогню в секторі Гази та обмін заручниками

З текстом плану ознайомилося Reuters.

Документ гарантований Трампом і посередниками — Єгиптом і Катаром. План передбачає доставку гумдопомоги в сектор Гази одразу після того, як ХАМАС піде на угоду.

Білий дім оголосив, що Ізраїль погодився на цю пропозицію. Документ зобовʼязує країну повністю припинити військові операції в Газі, коли домовленості наберуть чинності, а ЦАХАЛ поступово відведе свої війська.

У ХАМАС поки не відповіли офіційно. Анонімний високопосадовець угруповання сказав BBC, що план повторює позицію Ізраїлю і не задовольняє вимог ХАМАС. Там хотіли чітких гарантій, що тимчасове перемир’я переросте в постійне, а також повернення до попереднього гуманітарного протоколу.

Джерело: https://t.me/babel/68858

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