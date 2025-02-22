США пропонують альтернативну резолюцію ООН щодо України з урахуванням російських правок

Сполучені Штати представили проєкт резолюції Організації Об’єднаних Націй (ООН) з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Ця пропозиція з урахуванням російської поправки, суттєво відрізняється від тексту, підготовленого Україною та європейськими союзниками.

Джерело: Reuters, AFP

Дослівно: "Короткий проєкт резолюції США з трьох абзаців, з яким ознайомилося агентство Reuters, оплакує загибель людей під час "російсько-українського конфлікту" і підтверджує, що "головною метою ООН є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання суперечок".

Деталі: Ключовою особливістю американської версії проєкту з 65 слів є врахування російських поправок.

росія запропонувала, щоб документ містив наступний текст: "закликає до швидкого припинення конфлікту, в тому числі шляхом усунення його першопричин, і закликає до тривалого миру між Україною і росією".

В тексті Вашингтона, з яким ознайомилося агентство AFP, не згадується про територіальну цілісність України, і не міститься критики на адресу росії.

Посол росії в ООН Василь Небензя назвав проєкт резолюції США "хорошим кроком" і заявив, що якщо російська поправка буде прийнята, Москва готова підтримати американську резолюцію.

За його словами, представники США попередньо проінформували його про зміст документа перед його поширенням серед 193 членів Генеральної Асамблеї.

Довідково: Генасамблея ООН має зібратися 24 лютого для голосування щодо резолюції під назвою "Просування всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні", розробленої Україною та Європейським Союзом. У документі країни вимагають від росії, зокрема, "негайно, повністю та беззастережно вивести всі її збройні сили з території України". Торік у резолюції п’ять разів згадували агресію росії.

Подібні резолюції ухвалювалися у два попередні роки, і США були серед їхніх співавторів.

Передісторія:

● ЗМІ раніше повідомили, що США відмовляються стати співавтором проєкту присвяченої третім роковинам вторгнення росії в Україну резолюції ООН, яка підтримує територіальну цілісність України і засуджує російську агресію.

● Також стало відомо, що американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни росії проти України, та не погоджують участь президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті лідерів "сімки".

● Європейські держави вважають, що відмова нової адміністрації США від називання росії агресором може сигналізувати про їхній вихід з групи країн, які готують спецтрибунал за злочин агресії проти України.

Джерело: pravda.com.ua

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