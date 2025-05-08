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США просили Україну прийняти депортованих мігрантів

США просили Україну прийняти депортованих мігрантів

Про це пише газета WP із посиланням на документи, з якими вона ознайомилась.

Відповідні документи Києву передав високопоставлений американський дипломат наприкінці січня, у перші дні президентства Дональда Трампа. Там не йшлося про реакцію українських посадовців. Українська дипломатка повідомила посольство США про те, що її уряд надасть відповідь, щойно сформулює позицію.

Двоє українських чиновників у коментарі WP заявили, що цю тему ніколи не обговорювали на найвищому рівні уряду. Україна не приймала жодних громадян третіх країн зі Сполучених Штатів, зазначає видання.

Такі пропозиції отримала не лише Україна, але й низка інших країн. Імовірно, адміністрація Трампа націлена на уряди, що за її даними хочуть заручитися прихильністю США та перебувають під тиском.

Джерело: https://t.me/babel/67811

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: США, україна

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