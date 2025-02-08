США разрабатывают для ВСУ высокоточную ракето-бомбу ERAM с дальностью 463 км

В рамках военной помощи Украине Соединенные Штаты Америки разрабатывают для Вооруженных сил Украины (ВСУ) новую ракето-бомбу в рамках программы ERAM (Extended-Range Attack Munition). Большинство деталей этой разработки остаются засекреченными, однако известны некоторые базовые параметры и особенности.

Программа ERAM направлена на создание высокоточного боеприпаса воздушного базирования с увеличенной дальностью действия. Ожидается, что дальность применения этой ракето-бомбы составит около 463 километров. Контракт на начало работ был выдан в январе 2024 года, а к июлю того же года стало известно о существовании программы. Согласно условиям контракта, ERAM должна быть готова в течение двух лет, то есть к 2026 году, с планируемым объемом производства 1000 единиц в год. Кроме США, в программу также вовлечены Украина, Дания и Нидерланды.

Одной из ключевых особенностей ERAM является планируемая интеграция перспективной головки самонаведения Quicksink. Эта система сочетает в себе радиолокационную и инфракрасную технологии наведения, что позволяет эффективно поражать как наземные, так и морские цели, включая корабли. Quicksink уже прошла испытания на авиабомбе GBU-31/B JDAM и продемонстрировала устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Интеграция Quicksink на ERAM позволит боеприпасу работать без опоры на GPS-навигацию, что особенно важно в условиях противодействия современным средствам РЭБ. Стоимость одной такой головки самонаведения составляет около 200 тысяч долларов, однако ВВС США надеются снизить эту сумму до 50 тысяч долларов за единицу в ходе дальнейших разработок.

Внедрение ERAM с головкой самонаведения Quicksink предоставит ВСУ следующие преимущества:

● Увеличенная дальность поражения: дальность до 463 километров позволит наносить удары по целям, находящимся далеко за линией фронта.

● Высокая точность: современные системы наведения обеспечат точное попадание в цель, минимизируя сопутствующий ущерб.

● Универсальность применения: возможность поражать как наземные, так и морские цели расширяет спектр задач, решаемых с помощью этого боеприпаса.

● Устойчивость к РЭБ: способность работать без GPS и противостоять средствам радиоэлектронной борьбы повышает надежность применения в сложных условиях.

Таким образом, разработка и внедрение ракето-бомбы ERAM с системой наведения Quicksink представляет собой значительный шаг вперед в усилении боевых возможностей ВСУ, обеспечивая современные средства для эффективного выполнения боевых задач.

Джерело: nigroll.com

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