США та Іран не досягли угоди - Ді Венс

Ми провели з іранцями низку предметних переговорів. Це добра новина. Погана новина полягає в тому, що ми не досягли угоди. І, на мою думку, це значно поганіша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки, — віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Отже, ми повертаємося до Сполучених Штатів, так і не дійшовши згоди.

Ми дуже чітко окреслили, де проходять наші червоні лінії, у чому ми готові піти їм назустріч, а в чому — ні.

Ми висловили це настільки ясно, наскільки тільки могли, але вони вирішили не приймати наших умов".

Джерело: https://t.me/znua_live/245186

Новости портала «Весь Харьков»