США та ЄС шукають 30 мільярдів євро для покриття фінансового дефіциту України

Європейський Союз планує звернутися до міжнародних партнерів із проханням про додаткову фінансову підтримку для України.

Згідно з проєктом висновків майбутнього саміту у березні в Брюсселі, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, лідери ЄС закликатимуть країни G7 допомогти закрити розрив у розмірі 30 мільярдів євро.

Ця сума є критично необхідною для стабілізації економіки країни на п'ятому році повномасштабного вторгнення.

Очікується, що це питання буде обговорено, коли міністри фінансів зберуться у Вашингтоні у квітні на засідання Міжнародного валютного фонду.

Причини затримки допомоги

Раніше країни блоку погодили надання кредиту в розмірі 90 мільярдів євро на 2025–2026 роки через спільні запозичення. Проте реалізація цього плану наразі заблокована через позицію Угорщини.

Будапешт наклав вето на виділення коштів внаслідок суперечки щодо транзиту нафти трубопроводом "Дружба".

Угорська сторона звинувачує Київ у затримці відновлення постачання після російських авіаударів, тоді як українська сторона ці звинувачення відкидає.

Ситуація стає критичною, оскільки перший транш допомоги від ЄС має надійти до початку квітня. Якщо кошти не будуть розблоковані вчасно, Україна ризикує залишитися без достатнього фінансування.

Пошук альтернативних джерел

Через внутрішні затримки в ЄС Брюссель активізував переговори з країнами «Групи семи» щодо надання перехідного фінансування.

Очікується, що це питання стане ключовим під час зустрічі міністрів фінансів у Вашингтоні в межах засідань МВФ.

Паралельно з цим фінансовий тиск посилюється через складнощі із закупівлею систем ППО та іншого озброєння, оскільки глобальні запаси зброї відчувають вплив конфліктів в інших регіонах світу.

Угорщина заблокувала 90 млрд євро кредиту для України

Раніше про те, що Угорщина заблокувала кредит від ЄС для України, написало видання The Financial Times.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення. Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

Нагадаємо, 24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

