США вместе с Израилем делают стратегически всё, что им угодно

Вы себе представляете в целом, что такое поражено 12 тысяч целей, из которых 4000 — это чистая промка?

Математика простая: сейчас за 21 день по Израилю прилетело ракет чуть меньше, чем за всю 12 войну. Перехват — 80% и выше.

Да, дошли десятки. Упали в 16 километрах от реактора или разрушили дома в плотной застройке. И что дальше?

Персы могут крутить по телевизору покоцанные американские борта, прилет по базе, или как их иракские прокси всаживают FPV-дрон в вертолет эвакуации.

Но что дальше? Иранцы уже потеряли завод тяжелой воды, производство «Шахедов», цепочки боевой химии и сталелитейное производство на месяцы и годы вперед.

В любой момент им могут выбить реактор, если захотят — точно так же, как в свое время выбили реакторы Сирии и Ираку. МАГАТЭ, конечно, глубоко озаботится, а ООН примет очередную бумажную резолюцию.

Ормуз не перекрыт. Настоящее перекрытие — это минные банки, досмотровые команды, вертушки на палубах, корветы и фрегаты, стопорящие сухогрузы.

Если Тегеран попытается так сделать, США в горловине начнут стопорить их. И нефть, может, и станет 150 долларов, вот только Иран ее не продаст и денег не получит. Ибо у него весь флот остался — это только катера, а катера не могут в блокаду.

Да, капитаны боятся рисковать. Но 10% судов всё равно проходит: кто-то гасит транспондеры, кто-то переплачивает страховщикам, кто-то платит персам за проход, кто-то везет главным покупателям — Китаю и Индии.

В истории было пять крупных нефтяных кризисов, и в трех из них цены, в переводе на нынешние доллары, были выше. Мир не рухнул.

Страна, где курица — это праздничное блюдо, долгую экономическую войну просто не потянет. А США могут себе позволить 4 доллара за галлон.

Страна, где мойщик посуды с чаевыми получает 3200 долларов в месяц, как-то свой бак заправит (а это, на секундочку, около 60 баксов или 2400 гривен за полный бак бензина).

Напоминаю — мойщик посуды на постсовке может просто не сдохнуть с голоду, но это не точно.

Два экспедиционных отряда морпехов, части 82-й дивизии, котики, зеленые береты, специальные инженерные части, которые ремонтируют взлетные полосы прямо под огнем.

На острова сил у них хватит с головой. Развернуть там «Хаймарсы» и жарить вглубь. 300 ATACMS уже полетело, и в запасе есть еще пара тысяч. Высаживаться с моря вглубь, дистанционно ставить минные поля, делать набеги на порты, взрывать инфраструктуру и уходить.

Для удержания островов этого даже много. Да, будут потери. И что? Во Вьетнаме в первый год американцы потеряли 180 самолетов только над Севером. И что? Есть желающие 10 лет тащить Иран. москва, алло, как дела с ЗРК, хватает прикрыть Чапаевск, нет ли для Исфахана немного пусковых?

Поражено 12 тысяч целей, а запасы США — это 120 тысяч комплектов к JDAM. Работает треть самолетов B-2 из тех, что сейчас в строю. Авианосец стоит на ремонте после пожара, но борта с него могут спокойно работать хоть во время ремонта с дозаправкой в воздухе, хоть рассредоточившись по взлеткам союзников во всем регионе.

Война продлится еще несколько недель, как обещал Рубио? Да вообще поебать сколько. Режим нужно лишить цепочки производства ракет, ядерной программы и БПЛА. Не нужно создавать им танковые "Золотые" дивизии на «Абрамсах», учить демократии и заставлять мыть руки, как это пытались делать в Афганистане и Ираке.

Отбросили на один тех уклад назад, выбили из лиги стран, которые за деньги бывшего совка кидали «Скады» по евреям и крестоносцам — и нормально. Пусть теперь выясняют по ночам в пустыне, кто круче: шиитские милиции или ИГИЛ.

Как бы отлично могли жить все эти Ливаны, Сирии и Ираны, если бы не их тупые, упоротые режимы. Хотеть уничтожить страны, с которыми у тебя даже нет общей границы, закономерно опиздюлиться, лишившись всего, что строили десятилетиями, а потом пытаться просто выжить, пуская ракеты вслепую от Турции и Азербайджана до Залива — это финал.

Еще раз: эти люди убили 40 тысяч своих граждан, просто чтобы удержать власть. Они бы применили ядерное оружие, даже не почесавшись как они и обещали — Израиль это раковая опухоль, которую нужно вырезать, риторика режима 20 лет подряд. Их нужно выпиливать. Я много раз писал, что я думаю про Трампа и его политику — повторяться лень. Но, с другой стороны, победи Камала — кто-то реально представил бы себе жесткую операцию в Венесуэле и месяц ковровых бомбардировок Ирана? Я — не очень.

В 12 дневную войну 550 ракет по Израилю, сейчас на 21 день 450. Макроэкономику и логистику не наебешь молитвами. В прошлом году им физически разнесли заводы, порвали цепочки поставок комплектующих и перебили инженеров. Они тупо не успели восстановить производство и сейчас стреляют остатками со складов НЗ, размазывая залпы, чтобы не остаться вообще с голой задницей. Нельзя клепать баллистику в товарных количествах, когда у тебя станки горят, а порты стоят.

Такие дела.

Джерело: facebook.com/kirill.danil.cenko

Новости портала «Весь Харьков»