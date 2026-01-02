США ввели санкції проти китайських компаній і танкерів, пов'язаних з Венесуелою

Адміністрація американського президента Дональда Трампа посилила тиск на експорт нафти з Венесуели, ввівши санкції проти компаній, що базуються в Гонконзі та материковому Китаї, а також проти пов'язаних з ними нафтових танкерів, яких вона звинуватила в ухиленні від обмежень.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США додало чотири компанії, пов'язані з нафтовою промисловістю Венесуели – Corniola Ltd. із провінції Чжецзян, Aries Global Investment Ltd., Krape Myrtle Co та Winky International Ltd. із Гонконгу – до свого списку спеціально визначених громадян та заблокованих осіб.

Воно також наклало санкції на чотири судна, пов'язані з цими компаніями: Della, Nord Star, Rosalind та Valiant.

"Ці судна, деякі з яких входять до "тіньового флоту", що обслуговує Венесуелу, продовжують надавати фінансові ресурси, які живлять нелегітимний наркотерористичний режим Мадуро", – йдеться в заяві Міністерства фінансів.

З суден, ідентифікованих Міністерством фінансів у середу, лише одне останнім часом перебувало десь поблизу Венесуели, згідно з даними суднового моніторингу – це судно "Розалінд", яке зазвичай здійснює короткі рейси.

29 листопада Трамп заявив про "закриття неба" над Венесуелою та "прилеглого повітряного простору".

Цьому передували численні удари США по суднах біля берегів Венесуели, які вони вважають пов’язаними з наркоторгівлею.

На початку грудня США взяли під контроль нафтовий танкер Венесуели, а Трамп не виключив, що США перейдуть до "наземних дій" на території Венесуели. Також США оголосили нові санкції проти родичів венесуельського диктатора Мадуро і власників танкерів.

16 грудня Трамп заявив, що оголосив "терористичним" режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та запровадить "блокаду" підсанкційних танкерів, що возять венесуельську нафту.

Джерело: eurointegration.com.ua

