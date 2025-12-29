США успешно провели первый учебные пуски из РСЗО M270A2 на базе Camp Casey в Южной Корее

(https://www.armyrecognition.com/news/army-news/2025/first-operational-use-of-u-s-new-m270a2-rocket-missile-launcher-in-south-korea-near-north-korea-border)

M270A2 — самая современная версия знаменитой американской многоцелевой реактивной системы залпового огня, созданная в рамках программы модернизации Long Range Precision Fires.

Она интегрирована с цифровой системой управления огнем, совместимой с HIMARS, и может использовать не только стандартные ракеты, но и перспективные Precision Strike Missile (PrSM) — более дальнобойные ракеты.

Новая система призвана усилить огневую мощь американских сил на Корейском полуострове и служит сигналом поддержки союзников в условиях обострения напряженности на границе с Северной Кореей.

Сообщается, что США и далее продолжат модернизировать свои артиллерийские подразделения в регионе — в рамках своей национальной стратегии концентрации усилий на Индо-Тихоокеанском театре.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/91477

