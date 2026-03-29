29.03.2026 14:34
Стало відомо, коли у Харкові планують завершити опалювальний сезон
У Харкові наступного тижня планують завершити опалювальний сезон. Рішення залежить від погодних умов та загальної ситуації з енергоресурсами.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
За його словами, багато великих міст уже припинили подачу тепла з огляду на рекомендації уряду.
«В Україні не вистачає газу, тому уряд наполягає на завершенні опалювального сезону. Погодні умови в Харкові вказують на те, що незабаром ми вже зможемо це зробити», – зазначив мер.
Завершення опалювального сезону у Харкові, попередньо, заплановано на 1 квітня.