Стало відомо, коли у Харкові планують завершити опалювальний сезон

У Харкові наступного тижня планують завершити опалювальний сезон. Рішення залежить від погодних умов та загальної ситуації з енергоресурсами.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За його словами, багато великих міст уже припинили подачу тепла з огляду на рекомендації уряду.

«В Україні не вистачає газу, тому уряд наполягає на завершенні опалювального сезону. Погодні умови в Харкові вказують на те, що незабаром ми вже зможемо це зробити», – зазначив мер.

Завершення опалювального сезону у Харкові, попередньо, заплановано на 1 квітня.

