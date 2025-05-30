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Стало відомо, скільки коштуватиме для українців природний газ у червні

Стало відомо, скільки коштуватиме для українців природний газ у червні

Українські постачальники газу оприлюднили цінники на перший місяць літа. Річні базові пропозиції прогнозовано не змінилися.

Про це повідомляє консультаційний центр "ГазПравда".

Йдеться, що кубометр "блакитного палива" для населення від Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" і надалі коштуватиме 7,96 грн. Зазначається, що "Нафтогаз України" обслуговує 98% побутових споживачів – понад 12 мільйонів домогосподарств.

За інформацією "ГазПравди", річні ціни решти постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб.

Зазначається, що місячні цінники змінюються, залежно від ринкових тенденцій. За даними "ГазПравди", у червні на ринку, як і раніше, присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи.

"Місячні цінники в червні коливаються від 8,46 до 25,00 грн за кубометр. Проте БАЗОВИМИ є саме річні тарифні пропозиції. Перевести споживачів з річних на місячні тарифи компанії не мають права", – йдеться в повідомленні.

Джерело: epravda.com.ua

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