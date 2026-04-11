Стармер заявив, що йому "набрид" вплив путіна й Трампа на вартість енергоносіїв

Премʼєр-міністр Великої Британії заявив, що йому "набридло, що сім'ї по всій країні зазнають підвищення рахунків через дії путіна або Трампа"

Його слова цитує The Guardian.

Напередодні, 9 квітня, Стармер провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом стосовно необхідності "критичного плану" для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

"Мені набридло, що сім’ї по всій країні бачать, як їхні рахунки за електроенергію то зростають, то зменшуються, а рахунки підприємств за електроенергію також зростають і зменшуються через дії путіна чи Трампа в усьому світі", – заявив глава уряду Великої Британії.

Водночас він додав: бажає, аби Сполучене Королівство було "країною, де люди не залежать від подій за кордоном".

Окрім того, Стармер наголосив, що Лондон не підтримує атаки на Ліван та не має "доступу до всіх деталей припинення вогню" між Вашингтоном і Тегераном.

