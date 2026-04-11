Стармер заявив, що йому "набрид" вплив путіна й Трампа на вартість енергоносіїв

Премʼєр-міністр Великої Британії заявив, що йому "набридло, що сім'ї по всій країні зазнають підвищення рахунків через дії путіна або Трампа"

Його слова цитує The Guardian.

Напередодні, 9 квітня, Стармер провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом стосовно необхідності "критичного плану" для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

"Мені набридло, що сім’ї по всій країні бачать, як їхні рахунки за електроенергію то зростають, то зменшуються, а рахунки підприємств за електроенергію також зростають і зменшуються через дії путіна чи Трампа в усьому світі", – заявив глава уряду Великої Британії.

Водночас він додав: бажає, аби Сполучене Королівство було "країною, де люди не залежать від подій за кордоном".

Окрім того, Стармер наголосив, що Лондон не підтримує атаки на Ліван та не має "доступу до всіх деталей припинення вогню" між Вашингтоном і Тегераном.

Джерело: espreso.tv

Читайте ещё:

Новая угроза - Claude Mythos
Сегодня 08:30    5
Збито/подавлено 133 ворожі БПЛА
Сегодня 08:10    42
Оперативна інформація станом на 08:00 11.04.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:03    48
Україна запровадила санкції проти 5 осіб, причетних до російського павільйону на Венеційській бієнале
Сегодня 08:00    51
Уточним переговорные позиции накануне «пасхального перемирия», которое Россия не особо собирается продлевать
Сегодня 07:49    65
«russia today» перекроює бюджет: від глобального мовлення до передвиборчих операцій на Балканах
Сегодня 07:38    67
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.26 орієнтовно
Сегодня 07:34    93
Вторгнення росії з нового напрямку: наскільки реальною є загроза "буферної зони" на Вінничині та чим це відгукнеться Придністров'ю
Сегодня 07:21    69
Трамп выплеснул на Рютте всю злость за бездействие НАТО в ситуации с Ираном
Сегодня 06:59    89
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 06:35    76
