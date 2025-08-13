Стартап із Нідерландів передав Україні майже 400 дронів і анонсував перехоплювач БПЛА

Нідерландський стартап Hyllus з жовтня 2024 року поставив в Україну майже 400 дронів різних типів. Спочатку це були радіокеровані системи, але згодом розробники перейшли на оптоволоконну систему передачі сигналів. Про це пише Deondernemer.

У компанії кажуть, що планують наростити виробництво до 10 тисяч дронів на місяць. Для цього планують залучили 5 мільйонів євро інвестицій.

Зараз стартап пропонує кілька видів дронів, зокрема камікадзе і легкі бомбардувальники, які можуть перевозити шість зарядів вибухівки або транспортувати два менші ударні безпілотники на фронт. Топова модель такого дрона може летіти на відстань до 30 км.

Крім того, стартап анонсував перехоплювачі ворожих БПЛА, які з'являться вже наступного місяця. Як заявив засновник Hyllus Альбін Села, новий перехоплювач може летіти зі швидкістю до 200 км/год і підніматись на висоту до 4000 метрів. Це, на його думку, дозволить знищувати російські безпілотники, зокрема "Шахеди".

У Hyllus є дрони, які розрізняються за розміром і важать від 3 до 5 кілограмів. Вартість коливається від 1500 до 8000 євро – залежно від камер, двигунів та електроніки.

Багато компонентів постачаються з Китаю, але Hyllus використовує принцип потрійного постачання: для кожного компонента є три постачальники, які розташовані в Китаї, Європі та, наприклад, на Тайвані чи в Південній Кореї. Це дозволяє зменшити проблеми з логістикою. Корпуси дронів друкують на 3D-принтері з карбону.

Сам Альбін Села заявив, що вперше контакт з Україною відбувся через платформу оборонного кластеру Brave1. Його запросив в Київ один зі співробітників. А в самому стартапі на даний момент працюють дев'ятнадцять людей, які проживають у Нідерландах, Україні, США та інших європейських країнах.

Семеро основних членів були залучені з самого початку, створюючи дрони, займаючись інженерією, тестуванням та контактуючи з клієнтами. Команда складається з колишніх військовослужбовців, фізика-ядерника, морських експертів, льотчиків-випробувачів та інших спеціалістів. При цьому більшість їх працює як волонтери чи отримуючи частку компанії, а не зарплату.

До слова, Міністерство оборони України протягом липня 2025 року допустило до експлуатації у Силах оборони понад 40 новин безпілотних авіаційних комплексів.

Джерело: mezha.media

Новости портала «Весь Харьков»