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Стефанішина сказала, чому Україна та ЄС не почали переговори про зміни угоди про вільну торгівлю

Стефанішина сказала, чому Україна та ЄС не почали переговори про зміни угоди про вільну торгівлю

України та Європейський Союз ще не розпочали переговори про покращення угоди про вільну торгівлю.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Інтерфакс-Україна.

Йдеться про переговори про внесення змін до ст.29 угоди України та ЄС про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ, DCFTA) у зв’язку із завершенням 5 червня цього року дії автономних торговельних заходів (ATM), введених ЄС для підтримки українського експорту після початку повномасштабної агресії рф у 2022 році.

"Наразі ми навіть не розпочали перемовини по 29-й статті угоди", – повідомила Стефанішина.

"Це не здійснено у зв'язку з тим, що Європейська Комісія не має переговірника з їхньої сторони", – додала вона.

За її словами, поки мало що можна сказати щодо остаточних змін у торгівлі з ЄС після 5 червня, однак це не буде повне повернення до режиму торгівлі, який був до введення в дію АТМ.

Нагадаємо:

Україна попереджала, що скасування безмитної торгівлі з ЄС може мати "справді руйнівні" наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США.

Термін дії нинішніх торгівельних пільг ЄС, які дозволяють українському експорту вільно надходити на європейський ринок, завершується 5 червня. Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що їх непродовження стало б "дуже неправильним сигналом". За його словами, ЄС є ключовим торгівельним партнером, і повернення до умов, які діяли до війни, серйозно зашкодить Україні.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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