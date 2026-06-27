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Стінг проти P1-Sun: що обереш ти? (ВІДЕО)
В небі над нашим сектором правила прості: або ти, або тебе. Оператори-перехоплювачі РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону щодня обирають інструмент під конкретну задачу.
Але що для пілота важливіше: швидкість чи потужність? Ми спитали про це в нашого оператора.
А що обираєш ти?
Подавай заявку!
Заповнюй анкету: https://strix.kh.ua/
Телефонуй: +380 68 985 10 22, +380 67 106 53 75
Твоя робота може стати вирішальною для Перемоги.
Джерело: dpsu.gov.ua