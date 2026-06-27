Стінг проти P1-Sun: що обереш ти? (ВІДЕО)

Сегодня 09:33

Сегодня 09:33

В небі над нашим сектором правила прості: або ти, або тебе. Оператори-перехоплювачі РУБпАК «СТРІКС» 4-го прикордонного загону щодня обирають інструмент під конкретну задачу.

Але що для пілота важливіше: швидкість чи потужність? Ми спитали про це в нашого оператора.

А що обираєш ти?

Подавай заявку!

Заповнюй анкету: https://strix.kh.ua/

Телефонуй: +380 68 985 10 22, +380 67 106 53 75

Твоя робота може стати вирішальною для Перемоги.

Джерело: dpsu.gov.ua

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