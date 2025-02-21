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Стоит временно прекратить коллективные стенания из-за анонсированных сокращений бюджета Пентагона

Стоит временно прекратить коллективные стенания из-за анонсированных сокращений бюджета Пентагона

Ибо пока нет достаточных вводных. Может есть повод заламывать руки, а может и нет.

Более опытный и осведомлённый коллега подтвердил гипотезу, которая у меня возникла при чтении новости о сокращениях.

Трамп, хоть и специфический, но республиканец. Сокращать расходы на оборону для значительной части его избирателей – противоестественно. Особенно с учётом того, что в списке главных спонсоров Трампа – основные вормонгеры – Локхид Мартин, Райтеон, Нортроп Грумман и хитрый Боинг, который существенно задонатил обоим кандидатам.

Т.е., сокращать – нет, а вот ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТЬ – вполне.

Министр обороны Пит Хегсет в качестве одной из задач от Трампа на старте каденции обозначил: сокрушить действующий военно-политический истеблишмент и снова рассадить его по будкам, но уже в соответствии с новой политикой партии. Допустить в игру новых производителей.

Формальное сокращение расходов из бюджета США можно компенсировать затратами из других бюджетов. Каких? Правильно – европейских.

Отнимая бюджетные деньги у вормонгеров, Трамп может покрыть их потери за счёт увеличения экспорта оружия, в первую очередь – в Европу, а также по всему миру. Политически он играет именно на это.

Уже прозвучал тезис, что новая администрация не будет мешать и даже будет подстрекать Европу покупать оружие за океаном. В том числе – и для Украины. А вот кто будет допущен в новую схему – решать власти. Ибо что-то можно одобрить мгновенно, а что-то можно подвесить. Главное же – никакой коррупции))). Просто так исторически сложилось.

Формальные расходы падают, бюрократы подвергаются унижениям и страдают – электорально хорошо. Вормонгеры зарабатывают триллиарды и счастливы. Рабочие места, налоги – просто идиллия.

Пострадавшие, конечно, будут. Но не факт, что это будет Украина.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/887

Новости портала «Весь Харьков»

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