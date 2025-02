Історія про 174 мільярди доларів, надіслані в якості допомоги до України, міф, — спецпредставник Келлог

● США надіслали Україні лише 65,9 мільярдів доларів військової допомоги — 22 мільярди доларів на рік

● Понад $51,2 млрд «військової допомоги Україні» витрачено в Сполучених Штатах Америки на власний ОПК.

● росія витрачає на війну 160 мільярдів доларів на рік — 8 разів більше, ніж ми відправили Україні.

--------------

Про $8 млн долларов, которое издание Politico якобы получало от агентства USAID - это такой же фейк, как и $50 миллионов на презервативы для сектора Газа.

Кстати, на одной из последующих пресс-конференций Трамп заявил, что на презервативы для Газы потратили уже не $50, а $100 млн :) Ну правильно, где 50 - там и 100, чего мелочиться.

В действительности USAID в 2023-24 гг. оплачивало своим сотрудникам подписки на платное издание E&E (Energy & Environment - энергетика и окружающая среда) суммарно на $44 тысячи долларов (тысячи, не миллионы). Это единственные деньги, которые Politico получило от USAID.

Фейк был разоблачён изданием The Dispatch.

Что касается $8 миллионов - это сумма, которую Politico получило от ВСЕХ государственных американских департаментов и агентств вместе взятых почти за 10 лет (2016-2025) в 2024 году.

И 2017-2020 - это годы первой каденции Трампа, если что :)

То есть четыре года при Трампе Politico получало деньги от государственных агентств, и всё было ок :)

Если администрация Трампа таким образом сокращает расходы по принципу "копейка рубль бережёт" - это их дело, на что тратить налоги избирателей. Но в реале это выглядит как месть Трампа Politico за их политическую позицию. Под удар также попали Associated Press и The New York Times.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/68451

