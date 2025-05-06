Світ підтримує Україну: як міжнародний бізнес реально допомагає

У часи повномасштабної війни представники світового бізнесу не лише висловлюють солідарність, а й активно діють, — повідомляє Bigmir

● Говард Баффет

Загальний обсяг допомоги з 2022 до сьогодні складає близько $800 млн. Фонд Говада Баффета системно працює у напрямах розмінування територій, підтримки сільського господарства, відновлення критичної інфраструктури (зокрема модульні мости та енергетичні об’єкти), будівництва навчальних закладів і реабілітаційних центрів для ветеранів. Він також профінансував будівництво фабрики-кухні в Бучі, яка здатна щодня готувати до 10 тис. порцій їжі для понад 30 шкіл Київської області. Проєкт планує розширюватися на інші регіони України.

● Freedom Holding Corp.

Міжнародна інвестиційна компанія, яку очолює Тімур Турлов. Freedom Holding Corp. активно долучається до підтримки українському народу. На закупівлю гуманітарної допомоги для ВПО холдинг направив €300 тис. до благодійного фонду «Допоможемо разом». Фонду «Твоя опора» компанія передала €300 тис. На ці кошти придбали медичне обладнання екстреного класу до дитячих лікарень Київщини, Дніпропетровщини та Миколаївщини. На створення сучасної реабілітаційної клініки Superhumans Center, яка зараз допомагає постраждалим від агресії рф відновлюватися та отримувати протезування, компанія спрямувала €650 тис. Крім цього, понад €2 млн задонатили через платформу UNITED24 для закупівлі реанімобілів. Загальна сума допомоги з 2022 року складає понад €15 млн.

● Річард Бренсон

Відомий британський підприємець та власник Virgin Group. Річард відвідував Україну вже двічі, зустрічався з президентом Зеленським та місцевою владою. Бренсон активно просуває ідею створення спеціального міжнародного трибуналу проти агресії рф, а також підтримує відбудову критичної інфраструктури. Як амбасадор UNITED24 він допомагає збирати кошти для генераторів, карет швидкої допомоги, відновлення мостів та закупівлі медикаментів.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/162274

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