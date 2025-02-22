Світовий Конгрес Українців до річниці повномасштабного вторгнення організовує акцію Stand with Ukraine

На інтерактивній мапі (https://uaworldmap.ukrainianworldcongress.org/) можна переглянути, які події до третьої річниці війни відбудуться закордоном або ж запланувати власну акцію. Наразі зареєстровано понад 800 подій, які відбудуться у 70 країнах світу.

Мета акції – нагадати про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України й світу.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/52455

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