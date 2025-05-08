«Сучасна політика умиротворення». Байден розкритикував Трампа за його ставлення до війни в Україні

Так він заявив у інтервʼю BBC, натякаючи на спробу прем’єр-міністра Великої Британії Невілла Чемберлена задобрити Гітлера у 1930-х роках перед Другою світовою війною.

За словами Байдена, Путін «не може змиритися з тим... що Радянський Союз розпався, і будь-хто, хто думає, що він зупиниться, просто дурень».

Джо Байден остерігається, що якщо США погодяться на мирну угоду, яка буде лише в інтересах Росії, то її держави-сусідки опиняться під економічним, військовим та політичним тиском.

Джерело: t.me/babel

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