Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:33
Просмотров: 123

Суд приказал АРМА вернуть компании деньги за недопоставленный товар

Суд приказал АРМА вернуть компании деньги за недопоставленный товар

Хозяйственный суд города Киева обязал Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) вернуть ООО "Минерал оил групп" 1,17 млн грн за недопоставленный хлорид калия.

Об этом свидетельствует решение суда от 4 декабря.

В начале 2025 года "Минерал оил групп" стало победителем электронного аукциона продажи активов, которые переданы АРМА. Речь шла о хлориде калия весом 3 305 т., которые загружены и находились в 47 железнодорожных вагонах.

Вскоре компания перечислила Агентству 21,25 млн грн за сам товар и 13,75 млн грн "компенсации таможенных платежей".

В дальнейшем "Минерал оил групп" обнаружило недопоставку товара общим количеством 110,6 т. и попросило АРМА оплатить задолженность в размере 1,17 млн грн.

Агентство решило эти деньги не платить, отметив, что ответственность за сохранность грузов, которые находятся на железнодорожных путях, несет "Укрзализныця".

В результате компания обратилась с иском о взыскании 1,17 млн грн в суд, который занял позицию частного предприятия.

Учредителями "Минерал оил групп" из Ивано-Франковска являются Лилия Павлюк (руководитель) и Андрей Конкольняк.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Головне за вихідні
Сегодня 07:46    15
Латвія передасть Україні ще понад 20 конфіскованих автівок
Сегодня 07:42    15
Поки Кремль марить про «можемо повторити», а диктатори трясуть золотими автоматами, США за 3 години закрили питання з Венесуелою
Сегодня 07:37    30
Карта масованої атаки по території України
Сегодня 07:32    42
5 січня 2019 року ПЦУ отримала Томос
Сегодня 07:25    36
Гарячі «привіти» окупантам від бійців «Сталевого кордону» на Курському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 07:15    52
На ТОТ Херсонщини освіта фактично залишилась без фінансування і персоналу
Сегодня 07:08    58
Вибух автомобіля у Києві кваліфікували як теракт, стали відомі подробиці
Сегодня 07:02    82
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:00    77
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 06:54    76
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 