Суд в США обязал Трампа возобновить иностранную помощь через USAID

Окружной суд в Вашингтоне обязал администрацию президента США Дональда Трампа возобновить иностранную помощь, отменив указ о заморозке на 90 дней соответствующих программ, сообщает Associated Press. Это первое судебное решение, связанное с прекращением финансирования Агентства США по международному развитию (USAID). В постановлении федерального судьи Амира Али отмечается, что подписанный Трампом указ нанес «масштабный ущерб» зарубежным организациям. Решение было вынесено по иску от Коалиции в защиту вакцин против СПИДа и Глобального совета по здравоохранению, который представляет медорганизации, получающие финансирование от США для работы за рубежом.

Представители администрации Трампа настаивали, что Белому дому необходимо было прекратить финансирование программ USAID, чтобы провести их анализ и решить, стоит ли каждая дальнейшего спонсирования. Однако они «не предложили никаких объяснений», почему полная остановка иностранной помощи была единственным разумным решением, посчитал судья. Также в администрации президента США не смогли доказать, что у них была «рациональная причина проигнорировать» многочисленные малые и крупные организации, которые оказались на грани закрытия из-за приостановки финансирования.

Трамп в первый день на посту президента временно заморозил помощь иностранным государствам и поручил провести ревизию программ USAID на предмет их соответствия «американским ценностям» и целям внешней политики США. После этого в администрации Трампа начали готовить масштабной сокращение штата USAID. По данным Reuters, из 10 тыс. сотрудников агентства рабочие места могут сохранить только 294 человека. Таким образом сокращения коснутся 97% штата организации. Бывший глава USAID Джон Брайан Этвуд говорил, что массовые увольнения персонала фактически уничтожит агентство, которое помогло предотвратить смерть десятков миллионов людей по всему миру.

Также в феврале закрылась штаб-квартира организации в Вашингтоне, а со стен здания были удалены логотипы и фотографии, рассказывающие о деятельности USAID. Кроме того, прекратили работу сайт и аккаунт агентства в соцсети Х. По данным Исследовательской службы конгресса США, в 2023 финансовом году агентство оказало помощь более чем 130 странам, в том числе Украине, Эфиопии, Иордании, Демократической Республике Конго, Сомали, Йемену и Афганистану. За 2023 год агентство распределило помощи в размере более чем $40 млрд.

USAID было создано в 1961 году. Оно отвечает за международную помощь США и содействие развитию других стран. Бюджет агентства превышал $50 млрд в год. Ранее источники CNN среди демократов в конгрессе выражали беспокойство по поводу того, что Трамп может прекратить работу USAID как независимого агентства и передать его Госдепу. При этом они отмечали, что у президента нет полномочий ликвидировать организацию, которая финансируется конгрессом.

Джерело: nigroll.com

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