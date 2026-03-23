Суд у США визнав неконституційною нову політику Пентагону щодо доступу преси

Федеральний суд постановив у п’ятницю, що нова політика Пентагону стосовно обмеження доступу журналістів до Воєнного міністерства порушує Першу поправку до Конституції США.

Як передає Укрінформ, таким чином суд підтримав позов The New York Times.

Суддя окружного суду Пол Фрідман у 40-сторінковому рішенні зазначив: «Суд визнає, що національну безпеку необхідно захищати, безпеку наших військ необхідно захищати, і плани війни необхідно захищати».

Водночас «з огляду на нещодавнє вторгнення країни у Венесуелу та війну з Іраном, як ніколи важливо, щоб громадськість мала доступ до інформації з різних точок зору про те, що робить її уряд», наголосив він.

Нові правила Пентагону вимагають від журналістів перед отриманням акредитації підписувати угоду, відповідно до якої інформація відомства має бути «схвалена для публічного оприлюднення відповідним уповноваженим посадовцем…, навіть якщо вона не є таємною».

Позов до суду подали The New York Times та один з журналістів видання Джуліан Барнс у грудні.

Позивачі зазначили, що нові правила фактично дають Пентагону право позбавляти журналістів акредитації через критичні матеріали.

Суддя погодився, що нові правила запроваджують необґрунтовані обмеження та дискримінаційні обмеження щодо роботи медіа.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»