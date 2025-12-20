По имеющейся информации с 2022 по 2025 года российская армия не получила ни одного нового опытного образца танка Т-14 “Армата”.

На сегодняшний день в российской армии проходят “обкатку” два не до конца укомплектованных ротных комплекта Т-14 “Армата”. Часть из танков уже утратили свои ходовые качества, а проведение их ремонта осложнены занятостью производственных линий более дешёвой техникой для фронта.

Похоже от идеи производства 2 300 танков, обещанных, в 2015 году, генеральным директором научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олегом Сиенко, который заявлял, что до 2020 года российская армия получит 2 300 танков на базе универсальной бронеплатформы "Армата", таки решили отказаться.

Даже на экспортной арене демонстрацию и рекламу танка Т-14 “Армата” не так часто можно увидеть как убогого Т-90М “Прорыв”, который хоть едет и стреляет.

Уходит эпоха масштабного и позорного распила в стране, которая танковые технологии могла только красть и копировать. В частности у Александра Морозова, создателя Т-64. С другой стороны, не удивлюсь если россия таки умудриться продать эту рухлядь какому-нибудь Алжиру, например.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/26071

