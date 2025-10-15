Держава
Сегодня 10:33
Просмотров: 86

Тайвань запускает систему ПРО «T-Dome» для интеграции ПВО и борьбы с воздушными угрозами Китая

Тайвань запускает систему ПРО «T-Dome» для интеграции ПВО и борьбы с воздушными угрозами Китая

МО Тайваня Веллингтон Ку 13 окт подтвердил, что до конца 2025 будет выделен специальный бюджет на развитие многоуровневой системы ПВО и ПРО «T-Dome». Эта инициатива была представлена президентом Лаем Цин-дэ 10 окт в рамках масштабной программы модернизации ВС Тайваня

● Система «T-Dome» создаётся по концепции «датчик-огонь» (sensor-to-shooter) с целью интеграции средств разведки, целеуказания и поражения в единую боевую сеть. Такая архитектура позволит ускорить время реакции на воздушные угрозы, повысить точность перехвата и обеспечить более эффективное распределение ресурсов

● В основе новой системы — американские ЗРК «Пэтриот», тайваньские комплексы «Скай Боу» (Sky Bow), ракеты «Стингер» малой дальности и перспективный ЗУР «Цзянгун» (Chiang-Kong) для высотного перехвата Планируется усиление возможностей ПВО против дронов, крылатых и баллистических ракет

«Если мы не интегрируем ПВО, ПРО и системы борьбы с БПЛА, то не сможем добиться надёжной защиты, — подчеркнул глава Минобороны. — Приоритет будет отдан подвижным системам с высокой живучестью»

● Концепция «T-Dome» ориентирована на асимметричную оборону. Учитывая численное превосходство Китая, Тайвань делает ставку на высокотехнологичные, компактные и манёвренные средства с ударным потенциалом.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Архив новостей

