Так з ким США веде перемовини в Ірані?

Репортер: З ким Віткофф розмовляє в Ірані?

Трамп: З високопоставленою особою, не забувайте. Ми ліквідували керівництво першої фази, другої фази та значною мірою третьої фази.

Але ми маємо справу з людиною, яка, на мою думку, є найбільш шанованою і є лідером... Знаєте, це трохи складно. Ми ліквідували всіх.

Репортер: Це верховний лідер?

Трамп: Ні, не верховний лідер. Ніхто ніколи не чув про другого верховного лідера, сина. Ніхто, ми нічого не чули від сина. Час від часу ви бачите якусь заяву, але ми не знаємо, чи він живий.

Але люди, які, здається, керують цим, і це ґрунтується на реальних фактах, тому що те, що вони говорили, справджувалося.

По данным израильских журналистов, США ведут переговоры со спикером иранского парламента.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/28787

