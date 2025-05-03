«Талибан»: Мы не только победили Советский союз, но и освободили Среднюю Азию

Афганский народ не только победил Советский Союз в Афганистане, но и стал причиной его падения в Центральной Азии. Об этом заявил в Кабуле и.о. министра по делам границ, национальностей и племен правительства талибов Нурулла Нури по случаю 33-й годовщины начала вывода советских войск, передает TOLOnews.

По его словам, Афганистан вскоре сможет конкурировать с передовыми странами мира в политической, экономической и сфере безопасности.

● «У нас есть хорошие новости о том, что скоро Афганистан будет конкурировать с крупнейшими мировыми державами в политической, экономической и сфере безопасности», — добавил Нури.

На той же церемонии Фасихуддин Фитрат, начальник штаба министерства обороны талибов подчеркнул, что другие должны учиться на истории Афганистана и что ни один враг не должен даже думать об оккупации страны.

● «Неважно, какой силой и властью обладает враг, его мощь не выдержит. Народ Афганистана свободен и будет продолжать свободно бороться против него, в конечном итоге достигнув победы. А мы должны усвоить, что враг всегда ищет наши слабости», — отметил Фитрат.

Джерело: eadaily.com

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