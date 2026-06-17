Танкіст: бої з «вагнерами», Курськ і 36 годин без сну

Олександр з позивним Танкіст – прикордонник бригади «Сталевий кордон». Він родом з Кам’янця-Подільського. У 2022 році повернувся з-за кордону і пішов на війну. «Я подивився на карту і зрозумів, що треба їхати додому», – говорить Танкіст.

Його молодший брат служить у Збройних силах ще з 2014 року. Дружина Олександра родом з Куп’янська. Коли там почалися бої, людей довелося евакуювати. «У Куп'янську тоді було дуже тяжко. Люди втрачали домівки, не знали, куди їхати», – згадує він.

Олександр говорить, що воює передусім за майбутнє своїх дітей. «Я воюю за те, щоб мої діти не воювали. Якщо треба – я готовий віддати життя», – каже боєць.

Один із найважчих періодів для нього – бої під Бахмутом. Там його підрозділ воював проти підрозділів ПВК «Вагнер». «Вагнера – це була сильна армія», – говорить захисник. За словами Танкіста, вони йшли вперед дуже жорстко. «Наркотики, горілка – і вони йдуть. Їм байдуже, скільки людей втратили».

В одному з боїв кулеметник доповів по рації, що вже знищив багато противника і запитав, що робити далі. «Я вже їх тут наскладав штабелями. Що далі?» – передав він по рації. Відповідь була коротка: «Працюй далі».

Олександр згадує і інший епізод. Під час одного із штурмів з ним був боєць, який казав, що він пацифіст. «Каже: я пацифіст. Каже: я не буду стріляти», – розповідає Олександр. Командир відповів прямо: «Ми на штурмі. Тут або ти – або тебе».

Пізніше підрозділ Олександра брав участь у боях на Курщині. За його словами, там було навіть важче. «У Курську було складніше, ніж у Бахмуті», – говорить він. Там українські бійці зіткнулися з російськими дроновими групами.

До позицій доводилося виходити кілька діб. «Я був у штурмі приблизно 36 годин. Ми рухалися майже без зупинок», – розповідає він.

Коли підрозділ спробував зробити коротку паузу, противник почав атаку. «Ми тільки почали лягати перепочити – і в цей момент почався штурм», – говорить Олександр.

Найбільша проблема там була з логістикою. Дрони постійно працювали по дорогах. «Вони не давали ходити», – говорить Олександр.

В один із днів підрозділ втратив багато техніки. «У нас за день було 11 ударів по «емках». Вони просто били по машинах», – згадує Танкіст.

Після цих боїв він окремо дякує командирам, які організували роботу підрозділу.

Олександр говорить, що на війні найважче – це втрати побратимів. «Ми багато кого вже не побачимо в цьому житті. Я завжди кажу своїм козакам: мужики, якщо Бог нас тут лишив – значить, ми ще не зробили свою справу».

«Будемо йти далі. У нас один наказ – йти в бій і нищити ворога. Бо якщо ми не будемо нищити ворога – ворог нищитиме нас», – каже Танкіст.

Джерело: dpsu.gov.ua

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