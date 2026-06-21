Технологія розпаду: Як більшовики хакнули українське село

Один із найживучіших міфів радянської пропаганди — це казка про те, як бідне селянство з радістю скинуло ярмо «куркулів-мироїдів» і в єдиному пориві рушило у світле соціалістичне завтра. Насправді ж захоплення України більшовиками було не стихійною пролетарською революцією, а наймасштабнішою, найжорстокішою та найцинічнішою спецоперацією із соціального інжинірингу в історії ХХ століття.

Ульянов-Ленін був ким завгодно, але тільки не божевільним фантазером. Він був геніальним, абсолютно безпринципним політтехнологом. І він чудово розумів одну базову річ: українське село початку 1920-х років було абсолютно неїстівним для марксизму.

● НЕПРОБИВНИЙ МОНОЛІТ

Що являло собою типове українське село до приходу червоних комісарів? Це була жорстка, але абсолютно природна екосистема, побудована на праві власності, персональній відповідальності та культі важкої праці. Ієрархія тут вибудовувалася поколіннями, і вона була максимально справедливою.

На самісінькій верхівці перебував міцний господар — той самий майбутній «куркуль». Це не карикатурний товстун із мішком золота та батогом із радянських фільмів. Це чоловік, у якого було п'ять синів, пара коней, справний реманент і який паше від зорі до зорі. Він генерував економіку, давав роботу односельцям, тримав млин чи олійню.

Посередині був середняк, який жив своїм господарством, зірок з неба не хапав, але себе і свою сім'ю забезпечував справно.

А на самісінькому дні, як і в будь-якому людському соціумі, завжди бовтався свій відсоток маргіналів. Місцевий дурник, хронічний пияк, патологічний ледар, злодій. Ті, хто фізично не хотів або не вмів працювати. У нормальному, здоровому суспільстві вони були аутсайдерами. Їх у кращому разі жаліли, в гіршому — зневажали і гнали з двору.

Для більшовиків цей сільський моноліт був смертельною загрозою. Він був озброєний (після Першої світової обрізів і гвинтівок вистачало в кожній хаті), він був економічно незалежним, і він на дух не переносив міську комуністичну владу, яка приходила забирати його хліб задарма.

Спроби взяти українське село нахрапом, через класичну продрозкладку силами заїжджих балтійських матросів і чекістів, закінчилися для червоних катастрофою. Україна спалахнула сотнями селянських повстань. Холодний Яр, махновщина, отаманщина — регулярні батальйони просто тонули в цій партизанській війні. Селяни захищали свою власність із запеклістю приречених.

І тоді в москві зрозуміли: щоб зламати цей сейф, його не можна бити кувалдою ззовні. В нього потрібно залити кислоту.

● ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЗАЗДРОСТІ: Народження комнезамів

У 1920 році на світ з'являються комнезами (Комітети незаможних селян). Це був не просто адміністративний орган — це була геніальна за своєю підлістю технологія злому суспільства зсередини. Її суть зводилася до одного: державної легалізації найнижчого людського почуття — заздрості.

Більшовики прийшли в село і звернулися не до роботяг. Вони звернулися до соціального дна. До тих самих люмпенів, пияків та нероб.

Їм сказали: «Те, що у твого сусіда добротна хата і дві корови, а в тебе жодної — це не тому, що ти бухаєш і спиш до обіду. Це тому, що він тебе експлуатує. Він — ворог народу. А ти — передовий клас. Ось тобі мандат, ось тобі револьвер. Іди і забери в нього все».

Відбулася одномоментна, штучна перетасовка соціальної піраміди. Владу, повноваження і право на легальне насильство віддали тим, хто у своєму житті не створив абсолютно нічого. Комнезамам доручили розподіляти землю, вилучати надлишки продовольства за продрозкладкою і — найголовніше — ділити конфісковане майно заможних селян. Частину награбованого вони мали здавати державі, а частину легально залишали собі.

Це був абсолютний джекпот для будь-якої мерзоти. Тобі більше не треба було працювати. Тобі треба було просто написати донос на сусіда, прийти до нього у двір з озброєними дружками з комнезаму, вигнати його сім'ю на мороз, забрати його чоботи, його корову і його зерно. І держава називала тебе за це героєм революції.

● РОЗДІЛЯЙ, ЦЬКУЙ І ПАНУЙ

Ленінська технологія спрацювала бездоганно. Більшовикам більше не потрібно було витрачати колосальні ресурси на придушення українського села регулярною армією — село почало вбивати само себе.

Замість того щоб єдиним фронтом виступити проти окупаційної московської влади, селяни виявилися втягнутими в криваву локальну різанину. Кум пішов на кума, брат на брата, сусід на сусіда. Комнезамівці тероризували роботяг, ті у відповідь ночами діставали обрізи і відстрілювали активістів. Закипіла внутрішня, містечкова громадянська війна на виснаження.

А що робила влада? Влада просто стояла осторонь, модерувала цей хаос руками співробітників ЧК і методично вивозила ешелони з українським хлібом. Солідарність, яка століттями давала змогу селу виживати в будь-які кризи та голодні роки, була стерта на порох. Довіра була розтоптана. Людина людині стала вовком і потенційним донощиком.

Комнезами стали ідеальним інструментом негативного відбору. Інтелект, працелюбність, незалежність та ініціатива стали каратися засланням або кулею. Заохочувалися доносительство, підлість, жорстокість і абсолютна лояльність партії. Саме з цих люмпенів з маузерами почала формуватися нова низова радянська бюрократія — ті самі голови сільрад і колгоспів, які визначатимуть життя країни на десятиліття вперед.

● ПРЕЛЮДІЯ ДО ГОЛОДОМОРУ

Важливо розуміти, що комнезами 1920-х років були не просто інструментом миттєвого грабунку. Це була хірургічна лоботомія — операція з видалення у нації імунної системи.

До кінця 1920-х років завдання було виконано. Сільська еліта — ті самі «куркулі», здатні організувати опір, повести за собою людей і дати збройну відсіч — була фізично знищена, розкулачена і вивезена до Сибіру цілими сім'ями. Їхні міцні, ефективні господарства були розорені. А ті, хто залишився, були залякані, роз'єднані й загнані в колгоспи.

І коли у 1932 році сталінський режим ухвалив рішення про повну утилізацію українського селянства через штучний голод, чинити опір було вже нікому. Хребет нації був зламаний комнезамами задовго до цього.

Хто ходив по українських хатах із залізними щупами у 1932 та 1933 роках? Хто шукав закопане на городі зерно? Хто виколупував з-під печей у пухлих від голоду дітей останню квасолю і жменю посівного матеріалу? Це робили не марсіани, надіслані з кремля. Це робили місцеві «буксирні бригади». Ті самі вчорашні комнезамівці, які відчули смак крові, легких грошей та безкарності ще у двадцяті роки. москва лише віддавала накази і ставила загороджувальні загони, а найбруднішу, людожерську роботу виконували місцеві колаборанти, виховані на легалізованій державою заздрості.

● ВІДЛУННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЛОБОТОМІЇ

Наслідки цієї жахливої соціальної інженерії ми розхльобуємо досі.

Більшовики не просто пограбували Україну. Вони провели примусову селекцію. Вони методично вбивали тих, хто хотів і вмів бути незалежним, а розмножуватися і правити дозволили тим, хто вмів підкорятися, писати доноси і відбирати чуже.

Тотальна девальвація чесної праці, генетичний страх виділитися з натовпу («тобі що, найбільше треба?»), глуха заздрість до чужого успіху, звичка чекати подачок від держави і та сама горезвісна вивчена безпорадність — це не вроджені риси нашого народу. Це рубці, залишені скальпелем більшовицьких політтехнологів.

Радянська імперія в'їхала у свою могутність не на плечах романтиків із палаючими очима. Вона була побудована на горбі зламаних, заляканих роботяг, яких підганяли озброєні маргінали. І коли сьогодні хтось ностальгує за «справедливим радянським минулим», він має розуміти: він ностальгує за системою, де право бути людиною з гідністю було законодавчо скасоване на користь права бути слухняною і заздрісною худобою.

Україна переможе

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

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