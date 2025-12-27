Терехов: найбільша кількість переселенців працює в комунальних підприємствах Харкова

Більшість внутрішньо переміщених осіб працездатного віку, які проживають у Харкові, так чи інакше залучені в економіку міста.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказав міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю ІА «Інтерфакс-Україна», з 210 тис. переселенців близько 93 тис. – це люди працездатного віку. При цьому близько 9,6 тис. осіб активно шукають роботу та потребують допомоги з працевлаштуванням.

«Щодо структури зайнятості, то вона досить прагматична. Найбільша кількість переселенців працює в наших комунальних підприємствах, підприємствах критичної інфраструктури. Вони залучені й в ремонтах житлових будинків, і в житлово-комунальній сфері, і на транспорті, і у відновленні після обстрілів», – зазначив мер.

Так, у медичних закладах Харкова працюють 724 переселенці, у закладах освіти – 179 педагогів. Також значна частина ВПО залучена у сфері послуг, торгівлі та логістики.

Також Ігор Терехов підкреслив, що частина переселенців запускає власну справу.

«Це, до речі, досить непросто у прифронтовому місті, бо тут дуже високі ризики, обмежений доступ до кредитів і страхування. Але я спілкувався з переселенцями, які долучилися до бізнес-спільноти, і бачу, що вони дуже активні та хочуть працювати. Вони шукають можливості. Звісно, ми їм допомагаємо. У Харкові вже 173 переселенці отримали мікрогранти від міста на загальну суму близько 81,5 млн грн. Вони створили 318 робочих місць. Тобто ми бачимо певний мультиплікативний ефект», – наголосив Ігор Терехов.

