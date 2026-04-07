Терехов: підготовка до опалювального сезону триває практично цілодобово

Працівники комунальних підприємств практично в цілодобовому режимі готують Харків до опалювального сезону.

Про це сьогодні, 7 квітня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, роботи з відновлення систем життєзабезпечення після обстрілів і підготовки до наступної зими тривають безперервно.

«Ми не припиняли підготовку до опалювального сезону – це безперервний процес. Ворог б’є по енергетичній інфраструктурі, руйнує генерацію, теплові мережі та мережі водопостачання, тому ми приділяємо цьому напрямку значну увагу. Ми заздалегідь виділили 500 млн грн на підготовку до опалювального сезону. Зараз тривають тендерні процедури, розробляється проєктна документація. Я вдячний усім працівникам наших об’єднаних підприємств «Харківські теплові мережі» та «Харківводоканал», які працюють практично цілодобово, попри обстріли», – повідомив Ігор Терехов.

Також мер зазначив, що Харків розраховує на кредитні ресурси, які Україна має отримати від Європейського Союзу.

«Президент докладає максимум зусиль, щоб ми отримали ці кошти. Для нас це дуже важливо, адже йдеться і про нову енергогенерацію, і про укриття для енергооб’єктів та об’єктів теплопостачання. Від цього залежить, як місто проходитиме наступний опалювальний сезон», – зазначив Ігор Терехов.

