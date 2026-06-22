The Fourth Law та RSI Europe домовилися про спільне виробництво дронів в Литві

Українська The Fourth Law та литовська RSI Europe домовилися про розвиток спільного виробництва дронів у Литві в межах ініціативи Build with Ukraine.

Про це в компанії The Fourth Law розповіли «Мілітарному».

Меморандум підписали співзасновник та генеральний директор RSI Europe Томас Мілашаускас і директор бізнес-напряму безпілотних авіаційних систем компанії The Fourth Law Ярослав Ткачук під час Eurosatory — найбільшої у світі виставки оборонних технологій, що проходить у Парижі.

Згідно з умовами співпраці, RSI Europe підготує виробничі площі, а The Fourth Law підтримуватиме проєкт технологіями виробництва безпілотників та штучного інтелекту.

Окрім того, компанії домовилися, що під час найму персоналу для виробництва цих дронів пріоритет надаватиметься громадянам України.

Українська компанія також забезпечуватиме постійний зворотний зв’язок із поля бою для впровадження технологічних удосконалень та підтримки актуальності продукції протягом усього її життєвого циклу.

Точні обсяги запланованого виробництва, а також те, які саме безпілотники планують виготовляти, не повідомляються, однак зазначається, що йдеться про «тисячі» безпілотників.

Нагадаємо, що у березні 2026 року компанія The Fourth Law представила «Зеров-8» — дрон-перехоплювач з автономною системою наведення на ціль.

Дрон обладнаний модулем виявлення TFL Anti-Shahed, що призначений для застосування проти ворожих повітряних цілей типу «Шахед». Особливістю системи є автономна детекція, що дозволяє виявляти цілі на відстані, яка у 2–3 рази перевищує показники аналогів.

Джерело: militarnyi.com

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