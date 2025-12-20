Держава
The New York Times опублікувала добірку своїх головних фото 2025 року. Сім з них — про Україну

(https://babel.ua/news/123845-the-new-york-times-opublikuvalo-pidbirku-svojih-nayvazhlivishih-svitlin-u-2025-roci-sim-z-nih-pro-ukrajinu)

⚠️ Увага! Деякі світлини — з чутливим контентом.

● Перепалка президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа під час зустрічі в Овальному кабінеті, 28 лютого (Даг Міллс).

● Волонтер з пошукової групи «Плацдарм» збирає залишки людей, які загинули біля села Довгеньке на Харківщини, 9 лютого (Тайлер Гікс).

● Похорон девʼятирічного Германа Трипольця, який загинув через російську атаку по Кривому Рогу 4 квітня (Фінбарр О'Райлі).

● Старша лейтенантка Катерина — єдина жінка-пілот у ЗСУ, біля вертольота МІ-8, 30 квітня (Оксана Парафенюк).

● Боєць 14 ОМБр ім. князя Романа Великого під час боїв на Куп'янському напрямку, 15 травня (Тайлер Гікс).

● Імпровізований меморіал жертвам російського удару по Києву 28 серпня (Фінбарр О'Райлі).

● Наслідки атаки російського дрона по адміністративній будівлі у Словʼянську на Донеччині, 8 жовтня (Тайлер Гікс).

Джерело: https://t.me/babel/78819

