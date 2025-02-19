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The Washington Post рассказал о некоторых деталях миротворческой миссии в Украине

The Washington Post рассказал о некоторых деталях миротворческой миссии в Украине

(https://www.washingtonpost.com/world/2025/02/17/europe-plan-ukraine-troops-trump/)

▪️Пока Европа присматривается к отправке нескольких бригад в тыл: 25-30 тысяч человек. Они не будут на линии соприкосновения, но будут в боевой готовности. Также часть войск может находиться за пределами Украины, чтобы в случае необходимости их можно было быстро перебросить.

▪️Самый подробный план на сегодня предоставила Франция: она готова отправить 10 тысяч человек.

▪️Европа просит США поддержать миссию если не войсками, то хотя бы в формате C4ISR (командование, контроль, коммуникации, компьютеры, разведка, наблюдение, обнаружение) + ПВО + поддержка с воздуха. Трамп всё ещё не исключал таких форматов поддержки.

▪️Больше деталей Европа должна представить в течение ближайших двух недель. Проблема в том, что у Европы нет единства насчёт того, как должна выглядеть миссия, многие не хотят вписываться войсками. Неизвестна и конечная линия соприкосновения.

▪️Одно из предложений содержит пункт о взаимной обороне: отдельный договор между участниками миссии, на который не будут распространяться гарантии НАТО. Но миссия однозначно должна не просто стоять, но и открывать ответный огонь.

▪️Франции и Британии проще остальных: у них есть контингент в Африке, который можно оттуда передислоцировать. Германия и Польша хотят дождаться результатов выборов прежде чем что-то предлагать.

(В Польше выборы 18 мая. Там по опросам с 35% лидирует мэр Варшавы проевропейский Рафал Тшасковский, но на 2-м месте с 25% кандидат от PiS Кароль Навроцкий, который призывает к мирному соглашению за счёт уступок Украины. А на 3-м с 16% нечто по имени Славомир Ментцен с лозунгом "Мы не хотим евреев, геев, абортов, налогов и Европейского Союза". И на двоих у них больше, чем у Тшасковского, что может сыграть во втором туре).

▪️Генерал Кит Келлог отправлен в европейский тур именно для индивидуальных дискуссий насчёт миротворческой миссии, а не для мирного плана, как считалось неделю назад.

▪️Всё это может не состояться, если Трамп пойдёт на сокращение украинской армии, чего путин потребует на переговорах.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17217

Новости портала «Весь Харьков»

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