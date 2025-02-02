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The Washington Post: Трамп обрисовал беспрецедентный план масштабных тарифов

The Washington Post: Трамп обрисовал беспрецедентный план масштабных тарифов

(https://www.washingtonpost.com/business/2025/01/31/tariff-trump-trade-war/?itid=hp_mv-latest_p002_f014)

▪️Президент США резко расширил свою глобальную торговую войну, подтвердив, что в субботу введет тарифы против Канады, Мексики и Китая, и объявив о планах введения дополнительных налогов на импорт европейских товаров, полупроводников, фармацевтических препаратов, стали, алюминия, меди, а также нефти и газа.

▪️Полный список товаров, которые вскоре могут заметно подорожать для американских потребителей и предприятий, включает в себя все: от промышленных металлов и сырьевых товаров до вина, пива, пиломатериалов и лекарств.

▪️Выступая в Овальном кабинете, президент повторил свои привычные жалобы на то, что Китай, Канада и Мексика ответственны за поток фентанила в Соединенные Штаты, который, по его словам, убивает «сотни тысяч» американцев каждый год.

▪️В целом, комментарии Трампа представляют собой самый обширный перечень торговых угроз, выдвинутых президентом США за последние десятилетия. Если эти меры будут приняты в качестве постоянных, они кардинально изменят торговые связи США с другими странами и нанесут ущерб мировой экономике.

▪️Президент признал, что такие масштабные тарифы могут вызвать у американцев «некоторые временные краткосрочные неудобства», но добавил: «Люди поймут это».

▪️Он отверг опасения, что введение высоких пошлин на многие иностранные товары приведет к возобновлению инфляции в США. «Тарифы не вызывают инфляцию. Они вызывают успех», — сказал президент.

▪️Единственной уступкой Трампа в отношении потенциального шока от его планов по повышению налогов на импорт стало заявление о том, что он «вероятно» установит тариф на импорт канадской нефти на уровне 10, а не 25%.

▪️Особенно резкой критике президент подверг Европейский союз, заявив, что «абсолютно точно» введет тарифы на их поставки в США. «С нами так плохо обращаются, они не берут наши автомобили, не берут нашу сельскохозяйственную продукцию, по сути, они не берут почти ничего. И у нас огромный дефицит с Европейским союзом. Поэтому мы будем делать что-то очень существенное с Европейским союзом», — сказал он.

▪️Президент сказал, что введет новые налоги на импорт нефти и газа 18 февраля и намерен сделать то же самое в отношении стали и алюминия.

▪️«Это будет огромная сумма денег для нашей страны, огромная сумма», — сказал президент. «Тарифы сделают нас очень богатыми и очень сильными».

Джерело: t.me/ShrikeNews

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