Напередодні Нового року Кирилу Буданову представили новий оборонний проєкт під назвою “Тиша”, над яким працюють фахівці українського оборонно-промислового комплексу за підтримки благодійного фонду Діани Подолянчук.

Деталі проєкту наразі залишаються закритими, однак його ефект уже відчули мешканці прибережних регіонів України. “Тиша” спрямована на посилення захисту морського простору та збереження стабільності критично важливих морських маршрутів.

До реалізації ініціативи долучилися партнери розвідки з культурного середовища — зокрема хор “Гомін” та teatr.org.ua, гурти ТНМК та “Шмальгаузен”, проєкт “Хроніки Сили”, а також співак Максим Барських. Водночас наголошуємо: навіть вони не обізнані з деталями розробки.

Реалізація “Тиші” потребує значних ресурсів — загальна вартість проєкту становить 50 мільйонів гривень.

Утім, її внесок у зміцнення безпеки морських рубежів України та захист критично важливого для нашої економіки й світової продовольчої безпеки “зернового коридору” — неоціненний.

Борімося за наше море!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

