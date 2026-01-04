Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:17
Просмотров: 35

“Тиша”, що захищає море: ГУР реалізує новий проєкт із посилення безпеки Чорноморського регіону

“Тиша”, що захищає море: ГУР реалізує новий проєкт із посилення безпеки Чорноморського регіону

Напередодні Нового року Кирилу Буданову представили новий оборонний проєкт під назвою “Тиша”, над яким працюють фахівці українського оборонно-промислового комплексу за підтримки благодійного фонду Діани Подолянчук.

Деталі проєкту наразі залишаються закритими, однак його ефект уже відчули мешканці прибережних регіонів України. “Тиша” спрямована на посилення захисту морського простору та збереження стабільності критично важливих морських маршрутів.

До реалізації ініціативи долучилися партнери розвідки з культурного середовища — зокрема хор “Гомін” та teatr.org.ua, гурти ТНМК та “Шмальгаузен”, проєкт “Хроніки Сили”, а також співак Максим Барських. Водночас наголошуємо: навіть вони не обізнані з деталями розробки.

Реалізація “Тиші” потребує значних ресурсів — загальна вартість проєкту становить 50 мільйонів гривень.

Утім, її внесок у зміцнення безпеки морських рубежів України та захист критично важливого для нашої економіки й світової продовольчої безпеки “зернового коридору” — неоціненний.

Борімося за наше море!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Штучний курc рубля до світових валют грабує росіян
Сегодня 11:30    1
Школа - каральний орган: на Херсонщині дітей готують для СК рф
Сегодня 11:04    47
У 1253 році Русь зробила крок, якого не змогла повторити жодна інша українська держава протягом наступних століть
Сегодня 10:52    76
Прикордонники «розібрали» укриття та ліквідували ворога (ВІДЕО)
Сегодня 10:40    67
Наближені до кремля аналітики прогнозують затяжний спад економіки росії
Сегодня 10:31    79
На ТОТ Донеччини масово скорочують енергетиків
Сегодня 10:10    73
На примере Венесуэлы теперь все видят, как должна была развиваться путинская "СВО" в идеальном для него сценарии
Сегодня 09:58    124
Унікальна операція: медики ГУР врятували пораненого бійця у відкритому морі
Сегодня 09:37    90
Отчаянная ложь: зачем россии пришлось врать про удар по резиденции путина на Валдае
Сегодня 09:25    137
путін бреше, що він «ніколи не хотів війни і ніколи її не починав»
Сегодня 09:03    136
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 