Держава
Сегодня 09:26
Тіньовий флот кремля використовують для шпигунства і саботажу в європейських водах

CNN з посиланням на українську та західну розвідки встановив (https://edition.cnn.com/2025/12/18/europe/russia-oil-tankers-spying-europe-intelligence-sources-intl-invs), що російський «тіньовий флот» використовується не лише для обходу санкцій, а й для шпигунства та елементів саботажу в європейських водах.

На окремі танкери перед виходом з портів Балтійського й Чорного морів додавали кількох росіян із досвідом у сфері безпеки, часто під виглядом «техніків». У документах вони нерідко були єдиними громадянами рф на борту серед іноземних екіпажів.

За даними розвідки, частина цих осіб пов’язана з Moran Security – приватною охоронною компанією, афілійованою з військовими та спецслужбами рф і внесеною до санкцій США у 2024 році.

Серед них – колишні найманці, зокрема пов’язані з групою «вагнера». Українська розвідка фіксує їхню присутність на танкерах щонайменше останні шість місяців.

Одне з джерел CNN підтвердило, що персонал Moran фотографував європейські військові об’єкти з борту суден, а також здійснював контроль за капітанами, більшість з яких не є громадянами рф.

Європейські морські служби звертають увагу на агресивну поведінку цих осіб, військову форму та активне спостереження за портовою і прибережною інфраструктурою.

Розвідки не виключають зв’язок між рухом танкерів тіньового флоту та серіями загадкових інцидентів із дронами поблизу аеропортів і військових баз у Данії, Швеції та Франції.

Це розглядають як ще один інструмент гібридної війни кремля.

Джерело: https://t.me/spravdi/51629

