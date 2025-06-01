Точний опис невдачі путіна - "we blew it" (ми завалили справу)

Стаття David Ignatius на The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/05/30/putin-trump-ukraine-peace-deal-opportunity/)

росіяни мають вислів, який звучить як "we blew it" (ми завалили справу). Це точний опис невдачі путіна, який досі не зміг скористатися дипломатичною можливістю, яка з’явилася після приходу Трампа.

У кремлі тріумфували, коли Трамп вступив на посаду. Після телефонної розмови Трампа з путіним 12 лютого речник кремля зазначив, що "США займають набагато більш збалансовану позицію" щодо війни в Україні. На початку березня, коли Трамп почав тиснути на Україну, Пєсков заявив, що "нова адміністрація швидко змінює всі конфігурації зовнішньої політики… Це значною мірою збігається з нашим баченням".

Трамп запропонував угоду, яка відповідала мінімальним цілям путіна: якщо рф погодиться на припинення вогню, вона зможе зберегти окуповані території в Криму та чотирьох інших регіонах. Україні не дозволять вступити до НАТО, а санкції проти росії будуть послаблені. Замість статусу ізгоя путін міг би стати економічним партнером США.

Однак путін відкинув пропозицію. Він відмовляється приймати припинення вогню до вирішення "корінних причин" війни — обмеження військової та політичної незалежності України. Версія мирної угоди від путіна передбачає контроль над Україною, якого він не зміг досягти на полі бою.

- путін став жадібним. Він думав, що може отримати більше, ніж було на столі, — пояснив Ерік Чарамелла, колишній аналітик ЦРУ з питань росії. "Тепер путін може залишитися ні з чим. рф планує подати свої умови врегулювання наступного місяця, але, ймовірно, ці вимоги будуть відкинуті Зеленським".

Якщо Трамп вийде з переговорів, у путіна будуть розв’язані руки. Але що це означатиме? Війна продовжиться ще жорстокіше. Українські міста зазнаватимуть ударів ракетами та дронами, але й російські міста будуть мішенями, а путін опиниться ще далі від своєї мети — створення проросійської України.

- путін створив собі кошмар, — стверджує Чарамелла.

До війни Україна була слабкою у військовому плані, але тепер вона стає все сильнішою і ближчою до Європи. росія досягла того, чому хотіла запобігти.

Щоб оцінити масштаб невдачі путіна, варто згадати його заяву перед вторгненням у лютому 2022 року, назвавши війну "спеціальною військовою операцією". Тоді він стверджував, що "на територіях, прилеглих до нас… створюється ворожа до нас ‘анти-росія’… яка забезпечується найсучаснішими озброєннями".

путін пообіцяв, що росія поверне контроль над країною, яка "історично належить нам". І попередив Захід, що "той, хто спробує нам завадити, має знати, що відповідь буде негайною і призведе до таких наслідків, яких ви ніколи не зазнавали у своїй історії".

Через три роки путін не зміг навіть захопити Донецьку область. У перший рік війни його армія зазнала більше втрат, ніж у всіх війнах після 1945 року разом узятих. І хоча зараз рф має перевагу, Україна довела, що може продовжувати боротьбу ще принаймні кілька років [...]

Натомість путін завжди залишався непохитним у своїй жорсткій позиції, вважаючи, що обрання Трампа дозволить йому остаточно нейтралізувати Україну. Це була помилка. Він переоцінив свої можливості.

Ситуація, в якій опинилася росія, — це "іронія, створена самим путіним", пояснив Чарамелла.

Попри думку, що він вдерся в Україну для безпеки росії, помилка путіна обтяжила його країну набагато небезпечнішим викликом. Доки російські війська окупують українську територію, Україна залишатиметься найнебезпечнішим, ворожим, непримиренним ворогом на західному кордоні росії.

Помилка путіна в тому, що він недооцінює волю України до боротьби. Під час мого візиту до Києва цього місяця я бачив населення, загартоване війною, навіть коли балістичні ракети руйнували міста. путін намагався знищити енергетичну мережу України. Йому це не вдалося. Ідея, що він може бомбардуваннями зламати дух України та здобути перемогу помилкова. Війни так не виграються.

росія та Україна опинилися в смертельному коловороті. Ця війна може тривати роками, залишаючи обидві сторони в кривавій руїні. Єдиний спосіб для Трампа зупинити цю бійню — значно підвищити ціну для путіна та змінити його логіку прийняття рішень.

Джерело: https://t.me/in_factum/34485

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