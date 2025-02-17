"Той, хто рятує свою країну, не порушує жодних законів"

Трамп порівняв себе з Наполеоном і натякнув, що не зважатиме на рішення судів у справах проти своєї адміністрації — The Guardian.

Пост політика з'явився у соцмережах наприкінці ще одного бурхливого тижня для адміністрації Трампа, коли його прибічники поставили під сумнів легітимність суддів, які ухвалювали низку рішень, щоб зупинити агресивне захоплення або демонтаж федеральних установ і бюджетів, ухвалених попереднім урядом.

Ігнорування Трампом деяких з цих рішень, зокрема рішення про відновлення фінансування таких установ, як Національний інститут охорони здоров'я, призвело до того, що деякі опоненти президента оголосили про конституційну кризу.

Свою позицію Трамп виклав у твіті, опублікованому в суботу вдень, після гри в гольф на своєму курорті у Флориді. Цитата є версією фрази, яку приписують Наполеону «Celui qui sauve sa patrie ne viole aucune loi», що перекладається як: «Той, хто рятує свою країну, не порушує жодного закону».

Провідні демократи не залишили заяву президента без уваги. Сенатор від штату Вірджинія Тім Кейн заявив в інтерв'ю Fox News Sunday, що "захоплення Білого дому не є мандатом на ігнорування судів".

"Президент має владу, але він також повинен дотримуватися закону. Існує закон, який називається "Акт про розширення повноважень", який говорить, що після того, як Конгрес виділив долари на певну мету, президент не має права сказати: "Так, мені це не подобається. Я витрачу ці гроші, але не на це".

Тому поки що є багато судових позовів, які були успішними. Вони пройдуть через апеляційні суди, але багато екстремальних виконавчих дій президента, які завдають шкоди людям, оскаржуються в суді вже зараз", — сказав Кейн.

За даними Associated Press, адміністрація стикається щонайменше з 70 судовими позовами по всій країні, які стосуються дій від спроби скасування громадянства за правом народження до заморожування федеральних грантів і фондів, а також доступу до конфіденційних даних неофіційними структурами.

Підхід Трампа до "демонтажу" країни, що розпочався після його інавгурації 20 січня, продовжився цього тижня більш глибоким втручанням так званого «департаменту урядової ефективності» Ілона Маска у федеральні установи, а також останніми звільненнями величезної кількості співробітників.

У неділю агентство Bloomberg повідомило про хвилю нових звільнень в установах департаменту охорони здоров'я, включаючи Центри послуг Medicare і Medicaid та Центри з контролю і профілактики захворювань.

Серед інших відомств, де вже скорочено або буде скорочено персонал, — Міністерство внутрішньої безпеки, Управління з контролю за продуктами і ліками, Лісова служба США і Служба національних парків, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і Департамент освіти.

Критики вважають, що скорочення багатьох важливих послуг, що фінансуються платниками податків, особливо в галузі охорони здоров'я, підтримки ветеранів та військових і оборонних витрат, призведе до прибуткового фінансового зльоту для приватних компаній, в тому числі тих, що належать Ілону Маску.

"Мені не подобається той факт, що Дональд Трамп знищує уряд, поки ми говоримо.

Він каже, що хоче закрити Міністерство освіти, скоротити штат USAID до 250 осіб. Це закриття, не санкціоноване Конгресом, протизаконне.

Мене обурює те, кому вони завдають шкоди. Мені не подобається, що необрані чиновники, ці хлопці з DOGE, розміщують секретну інформацію на своєму вебсайті. Не можна дозволяти людям безчинствувати в офісах, які володіють секретною інформацією", — сказав Кейн.

Тим часом, економічні перешкоди для нової адміністрації Трампа продовжують посилюватися, оскільки вона готується запровадити нові мита для торговельних партнерів, які, за прогнозами аналітиків, призведуть до міжнародної торговельної війни та скорочення робочих місць. Згідно з урядовими даними, інфляція в січні зросла до 3%, незважаючи на те, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв, що ціни "знизяться, і вони знизяться швидко".

Джерело: https://t.me/znua_live/190005

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