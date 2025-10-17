"Томагавки" для України: чи змінить нова зброя від Трампа хід війни?

Нижче - тези статті ФТ. Від себе скажу, що не вважаю передачу ракет ймовірною раніше нового року, але як інструмент додаткового тиску на росію - це ок вже на стадії перспективи і планування.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає продаж Україні крилатих ракет "Томагавк" — крок, що може суттєво змінити стратегічну динаміку на полі бою. Це рішення надасть Україні принципово нову здатність, адже ці ракети здатні вражати цілі на відстані до 2500 км із боєголовкою вагою 450 кг, що у вісім разів перевищує дальність наявних ATACMS.

Для їх застосування ЗСУ знадобляться спеціальні наземні пускові установки, такі як системи Typhon армії США або, що більш імовірно, системи Long-Range Fire Systems Корпусу морської піхоти, які вже виводяться з експлуатації і є більш доступними.

Скільки ракет може отримати Україна?

Це ключове питання, щодо якого думки експертів розходяться.

Скептична оцінка. Стейсі Петтіджон з аналітичного центру CNAS вважає, що США нададуть невелику партію, ймовірно, лише від 20 до 50 ракет. Ця думка підкріплюється тим, що Пентагон останнім часом використовує "Томагавки" (наприклад, проти хуситів) швидше, ніж закуповує нові.

Оптимістична оцінка. Марк Кансіан, колишній чиновник Пентагону, припускає, що США готові будуть надати "сотні" ракет, оскільки їхній загальний арсенал налічує близько 4,150 одиниць.

В будь-якому разі, як зазначають експерти, "Зеленському доведеться бути дуже обережним у їхньому використанні", обираючи лише найважливіші цілі.

Стратегічні цілі та мотивація сторін

Україна прагне отримати "Томагавки" для проведення "комбінованих атак", які дозволять ефективніше знищувати російську військову та енергетичну інфраструктуру в глибокому тилу. Серед пріоритетних цілей — НПЗ, підприємства ВПК, командні центри та, зокрема, аеродроми з російськими стратегічними бомбардувальниками, які завдають ударів по Україні.

Рішення Трампа мотивоване зростаючим розчаруванням у путіні, особливо після провального саміту на Алясці. Як зазначає екс-міністр оборони Андрій Загороднюк, Трамп перейшов до "негативних мотиваторів", оскільки "позитивні" (дипломатичні увертюри) були проігноровані кремлем.

Ризики, обмеження та американський контроль

Хоча очікується, що москва у відповідь вдасться до "безвідповідальної риторики, що включає трохи ядерного брязкання зброєю", високопосадовець НАТО не вірить, що росія зможе дати якусь непередбачувану військову відповідь.

Головні обмеження такі:

№1. Кількість. Експерти попереджають, що "крапельні поставки" не матимуть ефекту. Для належного впливу потрібно щонайменше 100 ракет на місяць.

№2. Контроль. США, найімовірніше, збережуть суворий нагляд за вибором цілей. Щоб прискорити розгортання та зберегти контроль, ракети можуть бути доставлені відносно швидко разом з американськими підрядниками, які допомагатимуть в їх експлуатації.

Вердикт: не "геймченджер", але потужний інструмент тиску

Самі по собі "Томагавки" не є "геймченджером". Жодна система досі не змінила хід війни самостійно. Проте, як зазначає Загороднюк, "у комбінації з іншими засобами вони можуть мати велике значення".

Експерти погоджуються, що справжня сила цієї зброї проявиться, якщо її застосовувати "хвилями" проти російських об'єктів. Це не змінить війну за один день, але дасть Україні потужний додатковий важіль тиску на кремль.

