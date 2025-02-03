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Трамп дал понять, что готов повысить пошлины, если страны примут ответные меры

Трамп дал понять, что готов повысить пошлины, если страны примут ответные меры

На долю Китая, Мексики и Канады приходится 40% импорта США.

Премьер Канады Трюдо пытается найти мирное решение проблемы. Стремясь полностью избежать введения пошлин, Оттава пообещала реализовать новые меры безопасности на границе с США стоимостью 1,3 млрд канадских долларов (900 млн долларов США; 700 млн фунтов стерлингов). «Тарифы — не лучший способ совместной работы по спасению жизней», — заявил Трюдо.

Однако, Трюдо объявил план ответных мер Канады: 25%-ные тарифы на американские товары на сумму 30 млрд долларов, начиная со вторника. В течение 21 дня тарифы увеличатся до 125 миллиардов долларов, чтобы канадские компании могли найти альтернативу.

Китай пока выражает глубокую обеспокоенность.

Китай в своем заявлении заявил, что он крайне недоволен сборами и «решительно выступает против» них. Он подаст иск в ВТО в ответ на тарифы США и примет соответствующие контрмеры, заявило минкоммерции КНР.

В некоторых случаях имеет смысл не вводить зеркальные меры, а пойти путем ослабления своей национальной валюты. Если Китай пойдет этим путем, то самые близкие его торговые партнеры ( кацапы ) просто полетят. Рубль девальвирует с удвоенной или может с утроенной силой ослабление юаня.

Если кто-то забыл. Напоминаю чем закончилась торговая война Трампа с Китаем в 2018 году.

Китай согласился покупать больше товаров в США.

Джерело: https://t.me/istrebin/15211

Новости портала «Весь Харьков»

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